Cod Rutier 2025: Ce tip de echipamente trebuie să ai de-acum în mașină, în mod obligatoriu, atât vara, cât și iarna

Sunt noi actualizări în Codul Rutier 2025, în ce privește siguranța rutieră și dotările obligatorii pentru orice șofer ce circulă pe drumurile publice din România. Chiar dacă ești la volanul unei mașini personale sau al unei mașini de serviciu. este deci important să știi ce trebuie să ai în mașină, în mod obligatoriu, atât în sezonul cald, cât și pe timpul iernii.
Amenzile pentru lipsa acestor echipamente pot fi mari, dar ceea ce este mai important este faptul că acestea pot să facă diferența între o situație riscantă și una gestionată în siguranță.
Astfel, conform Codului Rutier 2025, toate autoturismele trebuie să fie dotate cu un set minim de echipamente, indiferent de sezon. Acestea sunt:
- Trusă medicală de prim ajutor – ea trebuie să fie completă și să nu fie expirată. Se verifică periodic de către poliție.
- Două triunghiuri reflectorizante – acestea sunt utile în caz de pană sau accident, pentru a semnaliza oprirea în siguranță.
- Extinctor (stingător de incendiu) – să fie funcțional, verificat și poziționat accesibil.
- Vestă reflectorizantă – aceasta este obligatorie pentru fiecare persoană care coboară din mașină pe drumurile publice în afara localităților.
- Roată de rezervă sau kit de pană – nu este menționat explicit în lege, însă lipsa acestora poate duce la imobilizarea vehiculului și sancțiuni indirecte.
- Documente la zi: să ai la tine permis auto, talonul mașinii, cartea de identitate, asigurarea RCA și ITP valabil.
Aceste elemente nu sunt niște simple cerințe, ci și măsuri de protecție pentru șoferi și pasageri. Lipsa unuia dintre aceste elemente poate să ducă la amenzi din clasa a II-a de sancțiuni, cu valori între 810,00 și 1.012,50 lei (4-5 puncte amendă), potrivit modificărilor din 2025.
Astfel, în funcție de abaterile de la Codul Rutier, șoferii plătesc acum pentru contravențiile rutiere niște amenzi în valoare de:
- clasa I: două sau trei puncte-amendă (405 sau 607,5 lei);
- clasa a II-a: patru sau cinci puncte-amendă (810 sau 1.012,5 lei);
- clasa a III-a: de la șase la opt puncte-amendă (de la 1.215 la 1.620 de lei);
- clasa a IV-a: de la nouă la 20 de puncte-amendă (de la 1.822,5 la 4.050 de lei);
- clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte-amendă (de la 4.252,5 la 20.250 de lei) – se aplică doar persoanelor juridice.
Echipamentele obligatorii pe timp de iarnă
În sezonul rece, Codul Rutier 2025 impune cerințe suplimentare legate de siguranță, adaptate la condițiile meteo. Pe lângă dotările standard, șoferii mai trebuie să aibă:
- Anvelope de iarnă – acestea obligatorii atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada calendaristică. Lipsa lor poate duce la amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare.
- Lanțuri antiderapante – sunt necesare în special pentru drumurile montane sau dacă sunt semnalizate ca obligatorii. Nu sunt cerute pentru toate vehiculele, însă este recomandat să le ai în portbagaj.
- Lichid de parbriz special pentru iarnă – cu punct de îngheț scăzut, pentru a asigura vizibilitatea.
- Racletă și perie pentru zăpadă – acestea nu sunt menționate expres în lege, însă sunt esențiale pentru curățarea corectă a mașinii. Șoferii care circulă cu geamurile sau plafonul acoperite cu zăpadă pot fi sancționați.
- Saci de nisip sau lopată – aceste echipamente sunt pentru șoferii care circulă în zone izolate sau montane și pot fi vitale în caz de blocaj în zăpadă.
Atenție însă, circulația cu parbrizul, luneta sau oglinzile acoperite cu gheață sau zăpadă este considerată contravenție și poate atrage sancțiuni. De precizat este că, Poliția rutieră intensifică controalele în sezonul rece, în special în perioadele cu avertizări meteo.
