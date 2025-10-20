Cod Rutier 2025: Ce tip de echipamente trebuie să ai de-acum în mașină, în mod obligatoriu, atât vara, cât și iarna

Sunt noi actualizări în Codul Rutier 2025, în ce privește siguranța rutieră și dotările obligatorii pentru orice șofer ce circulă pe drumurile publice din România. Chiar dacă ești la volanul unei mașini personale sau al unei mașini de serviciu. este deci important să știi ce trebuie să ai în mașină, în mod obligatoriu, atât în sezonul cald, cât și pe timpul iernii.

Amenzile pentru lipsa acestor echipamente pot fi mari, dar ceea ce este mai important este faptul că acestea pot să facă diferența între o situație riscantă și una gestionată în siguranță.

Astfel, conform Codului Rutier 2025, toate autoturismele trebuie să fie dotate cu un set minim de echipamente, indiferent de sezon. Acestea sunt:

Trus ă medicală de prim ajutor – ea trebuie s ă fie completă și să nu fie expirată . Se verifică periodic de către poliție .

Două triunghiuri reflectorizante – acestea sunt utile în caz de pan ă sau accident, pentru a semnaliza oprirea în siguran ță .

Extinctor ( stingător de incendiu ) – s ă fie func țional , verificat și poziționat accesibil .

Vestă reflectorizantă – aceasta este obligatorie pentru fiecare persoan ă care coboară din mașină pe drumurile publice în afara localit ăților .

Roată de rezervă sau kit de pană – nu este men ționat explicit în lege , îns ă lipsa acestora poate duce la imobilizarea vehiculului și sancțiuni indirecte .

Documente la zi: s ă ai la tine permis auto, talonul mașinii , cartea de identitate , asigurarea RCA și ITP valabil .

Aceste elemente nu sunt niște simple cerințe, ci și măsuri de protecție pentru șoferi și pasageri. Lipsa unuia dintre aceste elemente poate să ducă la amenzi din clasa a II-a de sancțiuni, cu valori între 810,00 și 1.012,50 lei (4-5 puncte amendă), potrivit modificărilor din 2025.

Astfel, în funcție de abaterile de la Codul Rutier, șoferii plătesc acum pentru contravențiile rutiere niște amenzi în valoare de:

clasa I: dou ă sau trei puncte-amendă (405 sau 607,5 lei);

clasa a II-a: patru sau cinci puncte-amendă (810 sau 1.012,5 lei);

clasa a III-a: de la șase la opt puncte-amendă (de la 1.215 la 1.620 de lei);

clasa a IV-a: de la nouă la 20 de puncte-amendă (de la 1.822,5 la 4.050 de lei);

clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte-amendă (de la 4.252,5 la 20.250 de lei) – se aplică doar persoanelor juridice .

Echipamentele obligatorii pe timp de iarn ă

În sezonul rece, Codul Rutier 2025 impune cerințe suplimentare legate de siguranță, adaptate la condițiile meteo. Pe lângă dotările standard, șoferii mai trebuie să aibă:

Anvelope de iarn ă – acestea obligatorii atunci c ând carosabilul este acoperit cu z ăpadă , gheață sau polei , indiferent de perioada calendaristică . Lipsa lor poate duce la amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare .

Lan țuri antiderapante – sunt necesare în special pentru drumurile montane sau dac ă sunt semnalizate ca obligatorii . Nu sunt cerute pentru toate vehiculele , îns ă este recomandat să le ai în portbagaj .

Lichid de parbriz special pentru iarn ă – cu punct de înghe ț scăzut , pentru a asigura vizibilitatea .

Racletă și perie pentru zăpadă – acestea nu sunt men ționate expres în lege , îns ă sunt esen țiale pentru curățarea corectă a mașinii . Șoferii care circulă cu geamurile sau plafonul acoperite cu zăpadă pot fi sancționați .

Saci de nisip sau lopată – aceste echipamente sunt pentru șoferii care circulă în zone izolate sau montane ș i pot fi vitale în caz de blocaj în z ăpadă .

Atenție însă, circulația cu parbrizul, luneta sau oglinzile acoperite cu gheață sau zăpadă este considerată contravenție și poate atrage sancțiuni. De precizat este că, Poliția rutieră intensifică controalele în sezonul rece, în special în perioadele cu avertizări meteo.

