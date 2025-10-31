Vineri, 31 octombrie 2025, în ziua în care tinerii petrec de Halloween, creștinii sărbătoresc mai mulți sfinți, în calendarul în calendarul ortodox, greco-catolic și romano-catolic.

Sărbătoriții zilei de 31 octombrie 2025, în calendarul ortodox

Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah

Sărbătoriții zilei de 31 octombrie 2025, în calendarul greco-catolic

Sf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, din cei 70; Sf. m. Epimah

Sărbătoriții zilei de 31 octombrie 2025, în calendarul romano-catolic

Sf. Alfons Rodriguez, călugăr.

Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox în ziua de 31 octombrie, scrie stiripesurse.ro.

Sfântul Stahie a fost pus episcop în Bizanț de Sfântul Apostol Andrei și, printre altele, a zidit o biserică în Arghiropoli, împreună cu Sfântul Andrei. În viața sa, a adunat mai mulți credincioși și îi învăța mântuitoarea viață, ostenindu-se 16 ani în acea nevoință pentru mântuirea omenească, apoi răposat cu pace.

Sfinții Amplie și Urban au fost puși episcopi tot de Sfântul Apostol Andrei: Amplie în Odisopole (Varna de astăzi), iar Urban în Macedonia. Amândoi au fost martirizați.

Narcis a fost episcop în Atena, Apelie în Ieraclia și Aristobul în Britania, propovăduind Evanghelia lui Hristos, iar după multe osteneli și nevoințe și-au dat fericitele lor suflete în mâinile Domnului.

Sfântul Mucenic Epimah, originar din cetatea Pelusiu din Egipt, a fost un creștin râvnitor. A trăit în timpul guvernatorului Apelian, care chinuia creștinii din Alexandria.

Sfântul Epimah a răsturnat jertfelnicul în timp ce se aduceau jertfe idolilor. A fost prins și supus la chinuri, dar – în timpul schingiuirilor – s-a apropiat de el o femeie care era oarbă de un ochi și, căzând o picătură din sângele sfântului mucenic, ochiul i s-a vindecat. Sfântul Mucenic Epimah a primit sfârșitul său mucenicesc prin tăierea capului. (sursa: vol. Viețile Sfinților)