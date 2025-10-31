Prima pagină » Actualitate » 31 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Marco van Basten împlinește 61 de ani. Își pierd viața River Phoenix și Sean Connery

Elena Stănică-Ezeanu
31 oct. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 31 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Marco van Basten, născut pe 31 octombrie 1964 în Utrecht, Olanda, este considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului. Talentul său, tehnica desăvârșită și capacitatea de a marca goluri spectaculoase l-au transformat într-un simbol al fotbalului olandez și european. Van Basten și-a început cariera la Ajax Amsterdam, unde a câștigat multiple titluri naționale și Cupa Europeană. A continuat la AC Milan, club cu care a cucerit numeroase trofee, inclusiv Liga Campionilor. Este faimos pentru golurile sale memorabile, printre care celebrul voleu din finala Euro 1988, care i-a adus și titlul de cel mai bun jucător al turneului. De-a lungul carierei, a fost distins cu Balonul de Aur de trei ori (1988, 1989, 1992) și a jucat un rol crucial în succesul naționalei Olandei, câștigând Campionatul European din 1988. Din păcate, accidentările cronice l-au obligat să se retragă prematur la doar 28 de ani. După retragere, van Basten a continuat să se implice în fotbal ca antrenor și comentator.

River Phoenix, născut pe 23 august 1970 în Madison, Wisconsin, SUA, a fost un actor și muzician american remarcabil, cunoscut pentru intensitatea și naturalețea interpretărilor sale. A devenit celebru în anii 1980 și începutul anilor 1990 prin roluri în filme precum Stand by Me (1986), My Own Private Idaho (1991) și Running on Empty (1988), pentru care a primit o nominalizare la Oscar. Phoenix era apreciat pentru capacitatea de a da viață personajelor complexe, devenind rapid un simbol al tinerilor actori cu talent autentic. În afara carierei de actor, a fost implicat în muzică, cântând în trupa sa, și în activism, susținând cauze precum protecția mediului și drepturile animalelor. River Phoenix a murit pe 31 octombrie 1993, la doar 23 de ani, în urma unei supradoze de droguri.

Sean Connery, născut pe 25 august 1930 în Edinburgh, Scoția, a fost un actor britanic de renume mondial, cunoscut în special pentru rolul James Bond, pe care l-a interpretat în șapte filme, între 1962 și 1983. Carisma sa, vocea distinctă și prezența impunătoare pe ecran l-au transformat într-un simbol al cinematografiei. Connery a jucat în numeroase filme de succes, precum The Untouchables (1987), pentru care a câștigat un Oscar, Indiana Jones and the Last Crusade (1989) și The Hunt for Red October (1990). Cariera sa a fost marcată de diversitate, interpretând atât roluri dramatice, cât și de aventură. În 1989, revista People l-a desemnat “cel mai atrăgător bărbat în viață”, iar în 1999, la vârsta de 69 de ani, a fost ales în cadrul unui sondaj “cel mai sexy bărbat al secolului XX”. Sean Connery a decedat pe 31 octombrie 2020, la 90 de ani, lăsând în urmă o carieră cinematografică legendară.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1795: John Keats 🇬🇧✒️ unul din cei mai importanți reprezentanți ai romantismului englez, alături de Lord Byron și Percy Bysshe Shelley
🎂1881: Eugen Lovinescu 🇷🇴✒️ critic și istoric literar, teoretician al literaturii și sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier și nuvelist, cel mai de seamă critic după Titu Maiorescu
🎂1929: Bud Spencer (Carlo Pedersoli) 🇮🇹🎬 În România este foarte cunoscut din filmele în care a jucat rolul comisarului Piedone și din cele în care a jucat cu actorul Terence Hill
🎂1950: John Candy 🇨🇦🎬
🎂1961: Peter Jackson 🇳🇿🎥
🎂1963: Rob Schneider 🇺🇸🎬
🎂1964: Marco van Basten 🇳🇱⚽️ 3 premii Balonul de Aur – 1988, 1989, 1992
🎂1967: Vanilla Ice (Robert Matthew Van Winkle) 🇺🇸🎤🎬 cunoscut mai ales datorită piesei „Ice Ice Baby”, din 1990
🎂1970: Otilia Bădescu 🇷🇴🏓
🎂1976: Piper Perabo 🇺🇸🎬 Coyote Ugly (2000)
🎂1990: Emiliano Sala 🇦🇷⚽️ a murit la 28 de ani într-un accident de avion pe insula Alderney (Canalul Mânecii)
🎂2000: Willow Smith 🇺🇸🎤🎬 și-a făcut debutul în actorie în 2007 în filmul I Am Legend împreună cu tatăl ei, Will Smith
🎂2005: Infanta Leonor a Spaniei 🇪🇸♛ primul copil al Regelui Felipe al VI-lea și al soției lui, Regina Letizia a Spaniei, și prima în ordinea succesiunii la tronul Spaniei

Decese 🕯

🕯️1984: Indira Gandhi 🇮🇳🗣 prim-ministru indian asasinată de către 2 dintre gărzile sale de corp
🕯️1993: Federico Fellini 🇮🇹🎥 5 Oscaruri, a avut una dintre cele mai mari influențe asupra viziunii cinematografice a secolului XX
🕯️1993: River Phoenix 🇺🇸🎬 A fost fratele mai mare al lui Joaquin Phoenix. A avut primul rol important în 1986 în „Stand by Me”. A murit după o supradoză de droguri pe trotuarul din fața clubului de noapte West Hollywood The Viper Room, la numai 23 de ani
🕯️2017: Mircea Drăgan 🇷🇴🎥
🕯️2020: Sean Connery 🇬🇧🎬 laureat Oscar, recunoscut pentru întruchiparea lui James Bond, „007”. În 1989 a fost proclamat „cel mai atrăgător bărbat în viață” de către revista „People”, iar în 1999, la 69 de ani, a fost ales în cadrul unui sondaj de opinie „Cel mai sexy bărbat al secolului”. A trăit 90 de ani

Evenimente📋

📋🌊 Ziua Internațională a Mării Negre La această dată a fost semnat în 1996, la Istanbul, Planul Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră, de către cele şase ţări riverane Mării Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia şi Ucraina. Un document care conţine cel mai complet set de strategii şi măsuri pentru salvarea şi reabilitarea Mării Negre
📋🎃 Halloween Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows’ Eve (în engleza veche, Hallows era cuvântul pentru „sfinți”, iar Eve este „ajunul”), numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental – catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie

Calendar 🗒

🗒1517: Profesorul Martin Luther lipește pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze, care invitau la o dispută academică pe tema indulgențelor. Data este considerată drept început al Reformei, sărbătorită de protestanți ca Ziua Reformei
🗒1756: Giacomo Casanova reușește să fugă din Palatul Dogilor din Veneția unde a fost închis pentru afront la adresa religiei și a decenței comune
🗒1864: Nevada a devenit cel de al 36-lea stat al SUA
🗒1869: La Gara Filaret, are loc inaugurarea cu mare fast a liniei ferate București-Giurgiu, în prezența prim-ministrului. Din Gara Filaret au plecat două garnituri; prima, denumită „Trenul de onoare Michaiu Bravu”, condusă de sir John Trevor Barklay, și a doua, „Trenul Dunărea”, condusă de Nicolae Tănase, primul mecanic de locomotivă român
🗒1892: Arthur Conan Doyle publică volumul de povestiri Aventurile lui Sherlock Holmes
🗒1920: Legea privind înființarea școlilor românești de studii superioare la Paris și Roma
🗒1956: Contraamiralul american G.J.Dufek a devenit primul om care a reușit să aterizeze cu un avion la Polul Sud
🗒1968: Președintele american Lyndon B. Johnson ordonă încetarea bombardamentelor în nordul Vietnamului
🗒1984: Indira Gandhi, prim-ministru a Indiei, este asasinată de doi membri din garda sa de corp
🗒1998: Începe criza dezarmării din Irak: Irak anunță că nu mai cooperează cu inspectorii ONU
🗒1999: Un Boeing 767 Egypt Air se prăbușește la aproximativ 100 km după decolare din New York, din cauza unei erori de pilotaj. Toți cei 217 de oameni de la bord sunt uciși
🗒2015: Zborul Metrojet 9268 se prăbușește în centrul Peninsulei Sinai după plecarea de pe Aeroportul International Sharm el-Sheih din Egipt către St. Petersburg, Rusia. Toate cele 224 de persoane aflate la bord au murit. Prăbușirea avionului a fost provocată de o explozie (un atentat) care a avut loc la bordul aparatului de zbor
🗒2020: Deschiderea aeroportului Berlin-Brandenburg după aproape 10 ani de întârzieri din cauza corupției și a problemelor de construcție a proiectelor

