Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare

Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Este vorba despre proprietatea care se află sub tutela Consiliului Județean Cluj și care a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Anul acesta, este unicul proiect din țară care a primit o astfel de distincție.

Castelul Bánffy reprezintă unul dintre cele mai valoroase obiective de patrimoniu din Transilvania. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a precizat că este încrezător că acest castel din Răscruci va reuși să primească „ambele premii conferite de Comisia Europeană”.

„Mă bucur că proiectul de restaurare a Castelului Bánffy din Răscruci a primit Premiul European pentru Patrimoniu – Europa Nostra 2026, fiind singurul proiect din România distins în acest an. Sunt foarte încrezător că acest castel, căruia i-am redat strălucirea de odinioară în urma implementării unui proiect în valoare de 11,5 milioane de euro, va reuși să câștige ambele premii conferite de Comisia Europeană”, a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Ce transmite Consiliul Județean Cluj

„Castelul Bánffy din Răscruci, obiectiv de patrimoniu aflat în proprietatea forului administrativ județean clujean, a pus România pe harta marilor reușite europene, fiind singurul proiect din România distins cu Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Astfel, județul Cluj a primit această distincție dintr-un număr total de 261 de aplicații eligibile, depuse de 40 de țări europene. Juriul competiției, format din experți renumiți în patrimoniu, a apreciat în mod deosebit felul în care Consiliul Județean a reușit să implementeze proiectul de restaurare, conservare și punere în valoare a acestui edificiu. «Proiectul (…) demonstrează cum un domeniu aristocractic neglijat poate fi reintegrat în viața contemporană a comunității. Abordarea sa integrată a restaurat clădirea, grădinile și peisajul ca un ansamblu coerent, încurajând în același timp administrarea pe termen lung, dezvoltarea competențelor și o implicare locală puternică într-un context rural.» Odată cu obținerea acestui important premiu european, singurul primit de România în cadrul ediției 2026 a competiției, Consiliul Județean Cluj îndeamnă susținătorii și pasionații de patrimoniu să voteze aici https://vote.europanostra.org/ pentru ca obiectiul din Răscruci să obțină inclusiv Premiul Publicului. «Încurajez toți cetățenii, iubitorii de artă și patrimoniu și vizitatorii care au trecut pragul acestei perle arhitecturale sau care, din varii motive, nu au reușit până acum, să voteze acest proiect! Clujul și România au nevoie de recunoaștere internațională pentru efortul depus în restaurarea unui obiectiv de patrimoniu unic, de o valoare istorică inestimabilă. Sunt foarte încrezător că acest catel, căruia i-am redat strălucirea de odinioară în urma implementării unui proiect în valoare de 11,5 milioane de euro, va reuși să câștige ambele premii conferite de Comisia Europeană. Haideți să ducem mai departe această poveste de succes și să arătăm Europei ce înseamnă implicarea noastră, votând pentru a câștiga și Premiul Publicului, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj»”, se arată în postarea de pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Consiliul Județean Cluj