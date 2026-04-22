Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare

Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Este vorba despre proprietatea care se află sub tutela Consiliului Județean Cluj și care a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Anul acesta, este unicul proiect din țară care a primit o astfel de distincție.

Castelul Bánffy reprezintă unul dintre cele mai valoroase obiective de patrimoniu din Transilvania. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a precizat că este încrezător că acest castel din Răscruci va reuși să primească „ambele premii conferite de Comisia Europeană”.

„Mă bucur că proiectul de restaurare a Castelului Bánffy din Răscruci a primit Premiul European pentru Patrimoniu – Europa Nostra 2026, fiind singurul proiect din România distins în acest an. Sunt foarte încrezător că acest castel, căruia i-am redat strălucirea de odinioară în urma implementării unui proiect în valoare de 11,5 milioane de euro, va reuși să câștige ambele premii conferite de Comisia Europeană”, a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Ce transmite Consiliul Județean Cluj

„Castelul Bánffy din Răscruci, obiectiv de patrimoniu aflat în proprietatea forului administrativ județean clujean, a pus România pe harta marilor reușite europene, fiind singurul proiect din România distins cu Premiul European pentru Patrimoniu 2026.

Astfel, județul Cluj a primit această distincție dintr-un număr total de 261 de aplicații eligibile, depuse de 40 de țări europene. Juriul competiției, format din experți renumiți în patrimoniu, a apreciat în mod deosebit felul în care Consiliul Județean a reușit să implementeze proiectul de restaurare, conservare și punere în valoare a acestui edificiu.

«Proiectul (…) demonstrează cum un domeniu aristocractic neglijat poate fi reintegrat în viața contemporană a comunității. Abordarea sa integrată a restaurat clădirea, grădinile și peisajul ca un ansamblu coerent, încurajând în același timp administrarea pe termen lung, dezvoltarea competențelor și o implicare locală puternică într-un context rural.»

Odată cu obținerea acestui important premiu european, singurul primit de România în cadrul ediției 2026 a competiției, Consiliul Județean Cluj îndeamnă susținătorii și pasionații de patrimoniu să voteze aici https://vote.europanostra.org/ pentru ca obiectiul din Răscruci să obțină inclusiv Premiul Publicului.

«Încurajez toți cetățenii, iubitorii de artă și patrimoniu și vizitatorii care au trecut pragul acestei perle arhitecturale sau care, din varii motive, nu au reușit până acum, să voteze acest proiect! Clujul și România au nevoie de recunoaștere internațională pentru efortul depus în restaurarea unui obiectiv de patrimoniu unic, de o valoare istorică inestimabilă. Sunt foarte încrezător că acest catel, căruia i-am redat strălucirea de odinioară în urma implementării unui proiect în valoare de 11,5 milioane de euro, va reuși să câștige ambele premii conferite de Comisia Europeană.

Haideți să ducem mai departe această poveste de succes și să arătăm Europei ce înseamnă implicarea noastră, votând pentru a câștiga și Premiul Publicului, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj»”, se arată în postarea de pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Consiliul Județean Cluj

Citește și

TURISM Schimbare de plan. O familie de italieni și-a rezervat un zbor spre Cracovia, dar a ajuns la Craiova. Cum a fost posibil
15:57
Schimbare de plan. O familie de italieni și-a rezervat un zbor spre Cracovia, dar a ajuns la Craiova. Cum a fost posibil
TURISM România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
15:00
România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
TURISM Biletele de avion sunt tot mai scumpe. Criza petrolului scumpește călătoriile în străinătate
21:02
Biletele de avion sunt tot mai scumpe. Criza petrolului scumpește călătoriile în străinătate
INVESTIȚIE Cum ar urma să arate orașul viitorului în Egipt: 165 de zgârie-nori într-un proiect uriaș de 27 miliarde dolari
11:40, 20 Apr 2026
Cum ar urma să arate orașul viitorului în Egipt: 165 de zgârie-nori într-un proiect uriaș de 27 miliarde dolari
MEDIU În următorii ani, Veneția ar putea ajunge sub ape din cauza schimbărilor climatice. Cercetătorii trag semnale de alarmă
18:56, 19 Apr 2026
În următorii ani, Veneția ar putea ajunge sub ape din cauza schimbărilor climatice. Cercetătorii trag semnale de alarmă
TURISM S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
10:51, 19 Apr 2026
S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
FLASH NEWS Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
16:44
Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
ULTIMA ORĂ Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile
16:42
Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile
ULTIMA ORĂ Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
16:40
Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
MILITAR Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
16:39
Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
HOROSCOP Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
16:39
Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
EXCLUSIV Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit
16:34
Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit

