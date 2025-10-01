Prima pagină » Actualitate » Ciocu’ mic la GHIȘEU! Românii care ridică tonul la angajații statului riscă amenzi uriașe de la…angajații statului

Ciocu' mic la GHIȘEU! Românii care ridică tonul la angajații statului riscă amenzi uriașe de la…angajații statului

01 oct. 2025, 18:08, Actualitate
Ciocu' mic la GHIȘEU! Românii care ridică tonul la angajații statului riscă amenzi uriașe de la...angajații statului
foto ilustrativa:

Românii nu vor mai avea voie săși manifeste nemulțumirea față de angajații statului, altminteri riscă amenzi uriașe. Acest proiect de lege este însă criticat de ONG-uri, care spun că încalcă libertatea de exprimare.

Astfel, românii care ridică tonul sau au un comportament nepotrivit în fața unui funcționar public ar putea fi amendați cu până la 20.000 de lei, scrie Fanatik. Acest lucru prevede un proiect legislativ, depus zilele acestea la Senat.

Propunerea legislativă a fost depusă de mai mulți deputați UDMR și din partea minorităților. Aceasta a primit deja un aviz din partea Consiliului Legislativ și a fost trimisă la Senat pentru dezbatere.

Acest proiect are în vedere modificarea Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, prin introducerea a două paragrafe:

Art. 2, punctul 13’) ”Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului din instituțiile publice, contrar obligației cetățenilor de a adopta o conduită civilizată și respectuoasă, în scopul menținerii unui climat de ordine și liniște publică

Art. 3, punctul g) ”(…se pedepsește) cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei cele prevăzute la pct 13’0, 22), 23’) și 23’’)”.

De asemenea, inițiatorii modificărilor legislative mai introduce amenzi și pentru repetarea contravențiilor de mai sus, într-un interval de 24 de ore. În plus, ei vor ca persoanele care solicită verbal informații publice săînfățișeze un comportament care nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

În caz contrar, personalul de pază și ordine sau, după caz, organul de poliție, va proceda la evacuarea persoanei care nu se comportă civilizat în incinta autorității sau a instituției publice.

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România Comisia Helsinki (APADOR-CH) a criticat însă inițiativa legislativă, arătând că este redactată ambiguu, este neclară și poate da naștere unor abuzuri a instituțiilor publice în raport cu cetățeanul.

”Cu alte cuvinte, orice critică, verbală sau în scris (sub forma unei plângeri, petiții, reclamații etc.) adresată unei instituții publice va putea fi calificată ca “manifestare a unui comportament lipsit de respect”.

Pentru a imputa ceva unei instituții sau unui angajat al ei poate fi lesne calificat ca lipsă de respect față de instituție sau angajat. Ca urmare, nu va mai fi posibil ca o persoană pună sub semnul întrebării comportamentul și/sau profesionalismul unei instituții sau unui angajat, pentru această atitudine critică va putea fi interpretată ca lipsă de respect.

Mai mult, dacă un cetățean nu va folosi, verbal sau în scris, un ton umil, timid, supus, pe deplin respectuos, fără urmă de indignare, de nemulțumire, de supărare ori nervozitate (cine ar avea motive fie nervos, azi, nu-i așa?) atitudinea saneconformăva putea fi calificată tot ca “manifestare a unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau recalcitrant” și sancționat cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei”, se arată într-o opinie transmisă de APADOR-CH inițiatorilor acestui proiect

„CEDO garantează libertatea de exprimare, chiar dacă asta înseamnă critici o autoritate publică.

La fel, și termeniiprovocator”, “intimidant”, “agresiv”, “recalcitrant” sunt lipsiți de claritate, față de exigențele unei reglementări legale, care presupune claritate și precizie.

În concluzie, APADOR-CH recomandă eliminarea textului de la Articolul I pct. 1 al propunerii legislative. Asociația reamintește , potrivit jurisprudenței CEDO, libertatea de exprimare protejează atât formularea de critici, chiar viguroase, la adresa autorităților/instituțiilor publice, cât și folosirea de expresii care ofensează, șochează sau deranjează, mai ales atunci când se pun în discuție chestiuni de interes public, având în vedere că dezbaterea liberă, neinhibată a chestiunilor de interes public ține de esența unei societăți democratice”, mai spun cei de la APADOR-CH.

