Ciolacu e hotărât să ceară sprijinul colegilor de partid din teritoriu. Fostul premier candidează la şefia CJ Buzău

La începutul lunii octombrie, Gândul scria că Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Acesta a revenit cu certitudinea că, nu numai că va candida, dar este hotărât să ceară şi votul organizaţiei PSD Buzău.

Miercuri, fostul premier a declarat celor de la G4Media.ro că le va cere sprijinul colegilor din organizaţia de partid din Buzău, în cadrul conferinţei de sâmbătă, ca să poată candida la preşdinţia Consiliului Judeţean Buzău.

Deocamdată, Ciolacu nu are contracandidat, iar postul a rămas vacant odată cu plecarea din funcţie a lui Lucian Romaşcanu pentru a merge la Curtea de Conturi Europeană, pe un mandat care va dura până în 2031.

În prezent, funcţia este deţinută interimar de către vicepreşdintele CJ Buzău, social+democratul Adrian Petre.

În ședința de joi, Guvernul va adopta hotărârea prin care se vor stabili datele alegerilor pentru Primăria Capitalei(7 decembrie), pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru alte zece comune, precum și hotârărea care stabilește întreg calendarul electoral.

Candidaturile pentru Primăria București și Consiliul Județean Buzău se depun în perioada 12-17 noiembrie.

Startul campaniei electorale este dat în 22 noiembrie și se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00.

Candidaturile sunt definitive din 23 noiembrie, iar în 2 decembrie se tipăresc tipărite buletinele de vot.

