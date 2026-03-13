(P) Cum arată viața de cuplu într-un cartier care te ține în formă: „Fiecare are pasiunile lui, iar Greenfield ne susține independența. Tocmai acest echilibru ne ajută să ne regăsim apoi unul pe celălalt”

Ca să-ți găsești echilibrul cu tine, dar și în cuplu, mediul în care trăiești joacă un rol foarte important. Apropierea de natură, comunitatea activă, în care se poate bucura de pasiunile ei, și facilitățile care îi permit să aibă un stil de viață sănătos au ajutat-o pe Monica Delu să găsească acest echilibru în Greenfield, cartierul unde locuiește de peste doi ani, împreună cu iubitul ei.

„ Aici ritmul este mai așezat, iar asta se simte în starea de bine zilnică”

Monica este specializată în finanțe, bănci și asigurări și are o experiență de 15 ani în domeniul achizițiilor. Ea și partenerul ei au ales să locuiască în Greenfield pentru că, deși se află în București, în acest cartier sunt departe de zgomotul orașului și au parte de aer curat, datorită pădurii din apropiere.

„Ne-a atras faptul că blocurile sunt răsfirate, nu creează senzația de aglomerație, iar ansamblul este bine organizat, cu multe spații verzi. Practic, ai verdele pădurii la doi pași și, în același timp, un cartier îngrijit și aerisit. Ritmul este mai așezat, iar asta se simte în starea de bine zilnică. Faptul că putem ieși rapid în natură sau la o plimbare fără să înghițim noxele orașului schimbă complet energia unei zile”, a declarat Monica.

Pentru ea, Greenfield este locul în care s-a simțit imediat acasă și unde reușește să găsească o armonie între viața activă și momentele de relaxare.

„Când nu trebuie să plec devreme la birou, dimineață începe cu lectură, meditație sau puțin stretching. Încep munca la 9, iar la prânz fie comand mâncare gătită din cartier, fie gătesc rapid cu ingrediente de la băcănia de la colț. Vara, după-amiezile le folosesc adesea pentru o tură cu bicicleta prin pădure”, povestește Monica.

O simplă plimbare în natură devine timp de calitate în cuplu”

Ea explorează traseele din pădure și la pas, alături de iubitul ei, un timp valoros pentru cuplu, de care se bucură aproape de casă.

„Plimbările îmi limpezesc mintea, iar mersul susținut ajută la reducerea stresului și la reglarea energiei. Sunt zile în care eu și iubitul meu mergem la o plimbare în pădure să ne facem planuri și să ne reconectam. O simplă plimbare devine timp de calitate”, adaugă ea.

Când trăiești aproape de natură, „stilul de viață sănătos vine aproape natural”, crede Monica, pentru că „respiri altfel, te miști mai mult, petreci timp afară”.

Însă, nu doar acest aspect o încurajează să aibă mai multă grijă de ea, ci și faptul că, datorită facilităților din cartier își poate menține o rutină bună de antrenament.

„ Mișcarea corectă este esențială pentru mine. Sala din cartier mă ajută să îmi mențin tonusul”

„De obicei, seara este dedicată mișcării: pilates în anumite zile, vinerea mindfulness, sâmbătă yoga, duminică aqua fit la sala din cartier. Îmi place să păstrez această rutină. Am fost operată de hernie lombară, așa că mișcarea corectă este esențială pentru mine. Clasele de la Wellness Club și sala din cartier mă ajută să îmi mențin tonusul muscular și să am grijă de spate. Prefer pilates, yoga și exercițiile de mobilitate pentru că sunt echilibrate, sigure și eficiente pentru nevoile mele”, explică Monica.

Când nu face mișcare, activitățile hand-made sunt una dintre modalitățile ei preferate de relaxare.

”Aranjamentele florale sau desenul mă ajută să intru într-o stare de concentrare relaxantă, care mă scoate complet din ritmul profesional”, spune ea.

Independență și echilibru în cuplu, în conexiune cu comunitatea din cartier

De altfel, când vine vorba despre pasiuni, Monica și iubitul ei reușesc să dedice fiecare timp propriilor hobby-uri, ceea ce le oferă o anumită independență și îi face, totodată, să simtă că sunt parte din comunitatea construită în Greenfield .

„Eu am participat cu vecinele la mici sesiuni tip potluck, unde schimbăm idei și experiențe, precum și la alte evenimente – ateliere de dans somatic, caligrafie etc. Eu sunt mai implicată în evenimentele organizate în cartier și îmi place să particip activ. Socializarea offline este importantă pentru mine, dar și grupurile online sunt utile pentru a rămâne conectați”, precizează Monica.

„Iubitul meu are un grup de prieteni cu care merge la sală și, din când în când, organizează sesiuni de jamming acasă – cântă la chitară și invită prietenii. Comunitatea aici se construiește firesc, prin pasiuni comune”, adaugă ea, subliniind că aceste activități separate pe care le au în cartier le influențează în mod pozitiv relația.

„Nu suntem un cuplu simbiotic – fiecare are pasiunile lui, iar cartierul ne susține această independență. Tocmai acest echilibru ne ajută să ne regăsim apoi unul pe celălalt cu energie bună”, mai declară Monica.