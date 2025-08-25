Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost prezent în platoul B1 TV. El a vorbit despre medicul Cătălin Cîrstoiu, despre care spune că, deși este un medic foarte bun, acesta nu avea experiență în politică. El mai adaugă faptul că medicul Cîrstoiu ar fi fost „sabotat” însă nu de către PNL, ci de „o anumită persoană”.

–Domnul Cîrstoiu nu era o persoană care să fie consacrată în politică, nu avea experiență. De altfel, un medic foarte bun, cu multe rezultate, inclusiv pe plan managerial, din punctul meu de vedere, și de aceea, probabil. Știe și domnul Cîrstoiu, știu și eu, știu și alții că a fost sabotat. Nu de către PNL, dar știe. Știe cine l-a sabotat, o anumită persoană.

–Cătălin Cîrstoiu ar fi fost sabotat din interiorul coaliției, dar nu din PNL, și spuneați că s-au comandat sondaje care au fost falsificate din fașă. În ce perioadă, la PNL?

-Nu ați văzut cum erau sondajele aruncate de-a valma, inclusiv pe vremea domnului Ciucă, nu îndrăznea nimeni să deschidă gura, inclusiv eu. Nu puteai să știi (n.red. că sunt falsificate), că nu ai acces la ele, dar bănuiam. De aia zic că s-a cumpărat protecție pe bani buni și în rezultate s-a văzut realitatea. De aceea, e cea mai mare greșeală: îți furi singur căciula, te minți pe tine însuți, îți minți colegii, minți pe toată lumea când falsifici sondaje. Dacă ar fi să canidez, nu mă vor mulți”, a fost dialogul dintre moderator și Ciprian Ciucu, la B1 TV.