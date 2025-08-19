Când anunță Ciprian Ciucu dacă va candida la PRIMĂRIA Capitalei / „Va fi nevoie să discutăm cu USR”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat marţi că vrea ca Guvernul să-şi asume o dată a alegerilor pentru Primăria Capitalei şi după aceea va face precizări despre o candidatură pentru un mandat de primar general. Ciucu a mai precizat că va trebui să existe şi o discuţie cu USR.

„În acest moment, noi nu comunicăm nimic în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. Voi comunica, inclusiv eu personal, dacă voi avea ceva de comunicat, din momentul în care va fi stabilită data alegerilor. Avem deja sondaje, şi comandate de alţii şi comandate de către noi, ştim destul de bine cum stăm în acest moment, dar prefer să nu comunic în acest moment, în ceea ce priveşte primăria Capitalei. Mi se pare că vorbim despre pielea ursului din pădure”, a declarat Ciprian Ciucu despre o candidatură pentru Primăria Capitalei.

El a precizat că vrea să vadă că guvernul îşi asumă în primul rând o dată a alegerilor şi după ce anunţă public vor putea să discute. Despre o candidatură comună a lui Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu a spus că „nu există această discuţie între PNL şi USR, în acest moment”.

Întrebat dacă a avut o discuţie până acum cu PSD privind calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei, Ciucu a precizat că, personal, nu a avut o astfel de discuţie.

„Ştiu că s-a deschis subiectul în coaliţie în urmă cu vreo două săptămâni şi după care nu mai vin la coaliţie”, a adăugat el.

