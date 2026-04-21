Ciprian Șerban anunță că preluarea portului moldovenesc Giurgiulești a fost finalizată: "Investiție strategică, cu miză regională și europeană"

Ciprian Șerban a anunțat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că Ministerul Transporturilor a reușit să finalizeze tranzacția de preluare a operatorului Portului Giurgiulești, prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Șerban a menționat că investiția este una strategică pentru România, cu miză ”regională și europeană”.

Ministrul Transportilor a transmis că achiziția portului Giurgiulești a fost necesară, având în vedere concurența dintre Portul Constanța și celelalte porturi din bazinul Mării Negre și cele ale statelor membre UE.

”Mă bucur că am reușit să finalizăm tranzacția de preluare a operatorului Portului Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, o investiție strategică pentru România, cu miză regională și europeană.
Achiziția portului Giurgiulești este necesară, luând în considerare concurența dintre Portul Constanța și celelalte porturi din bazinul Mării Negre și cele ale statelor membre UE și în contextul extinderii hinterland-ului Portului Constanța și transformării lui într-un lider de piață pentru zona Centrală și de Sud-Est a Europei, precum și trasarea noilor rute de transport în contextul actual regional. Rolul său strategic a crescut în regiune, iar portul este bine poziționat pentru a servi la reconstrucția viitoare a Ucrainei”, a scris Șerban.

Ciprian Șerban: ”Prin preluarea acestuia, România își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea Portului Giurgiulești”

Ciprian Șerban a mai menționat că Ministerul Transporturilor a fost implicat în derularea cu succes a tranzaciei, cu analize ”riguroase”, evaluări de risc actualizate și ”o viziune clară asupra impactului pe termen lung”. Ministrul a subliniat și că România îți asumă, prin preluarea acestuia, angajamente importante în ceea ce privește dezvoltarea Portului Giurgiulești, dar și ” consolidarea” poziției acestuia, având în vedere contextul geopolitic și economic.
”Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a fost implicat, încă de la început, în derularea spre succes a acestei tranzacții, furnizând analize riguroase, evaluări de risc actualizate și o viziune clară asupra impactului pe termen lung.
Prin preluarea acestuia, România își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea Portului Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în noul context geopolitic și economic. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, în creșterea capacității portului și a importanței sale strategice în zonă.
Ne dorim ca Giurgiuleștiul să devină complet integrat în rețelele de transport din regiune. Aceasta ar putea include, de exemplu, sprijinirea proiectelor de infrastructură externă, cum ar fi o autostradă sau un drum expres de la Galați la Giurgiulești (care leagă direct portul de rețeaua rutieră europeană) sau parteneriate cu Portul Galați (de peste Dunăre, în România) pentru a opera complementar. Astfel de măsuri ar integra mai strâns portul Giurgiulești în rețeaua regională de transport, amplificând rolul său de poartă de acces către UE pentru Moldova”, a mai punctat Șerban.

Recomandarea video

Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce planetele care orbitează doi Sori sunt atât de rare? Cercetătorii „dau vina” pe teoriile lui Einstein
EXTERNE Sandvișul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, pe care l-a mâncat zilnic timp de 90 de ani
16:59
Sandvișul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, pe care l-a mâncat zilnic timp de 90 de ani
ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”
16:56
Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”
METEO Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
16:53
Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
CONTROVERSĂ Toni Neacșu râde de predicțiile lui Andrei Caramitru: Pentru cine vrea să vadă ce se va mai întâmpla cu adevărat, e suficient să citească invers
16:49
Toni Neacșu râde de predicțiile lui Andrei Caramitru: Pentru cine vrea să vadă ce se va mai întâmpla cu adevărat, e suficient să citească invers
CONTROVERSĂ Crin Antonescu, necruțător cu USR: Ce tupeu să ai ca USR-ist să vorbești despre securiști!? Sunt părinții voștri!  
16:39
Crin Antonescu, necruțător cu USR: Ce tupeu să ai ca USR-ist să vorbești despre securiști!? Sunt părinții voștri!  
EXCLUSIV Antonescu: Suntem în plină comedie! USR conduce România și le mai ține piept Bolojan/A ajuns Nicușor mai puțin userist decât Bolojan
16:30
Antonescu: Suntem în plină comedie! USR conduce România și le mai ține piept Bolojan/A ajuns Nicușor mai puțin userist decât Bolojan

