Prima pagină » Actualitate » Ciprian Șerban: Ministerul Transporturilor primește undă verde pentru investiții majore în infrastructură și eficientizarea activelor feroviare

Ciprian Șerban: Ministerul Transporturilor primește undă verde pentru investiții majore în infrastructură și eficientizarea activelor feroviare

Printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban a anunțat că Ministerul Transporturilor și Intrastructurii a primit undă verde pentru investiții majore în infrastructură și eficientizarea activelor feroviare.

Potrivit comunicatului emis, Guvernul României a aprobat reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Drum Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, sector Satu Mare – Baia Mare”, un proiect care prevede realizarea a peste 59 km de drum expres. Ministrul Transporturilor a transmis că investiția a fost finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat și se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei.

”Guvernul României a adoptat, în ședința de astăzi, mai multe acte normative inițiate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere strategice și optimizarea administrării bunurilor din domeniul public al statului.
Executivul a aprobat reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Drum Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, sector Satu Mare – Baia Mare”. Proiectul prevede realizarea a peste 59 km de drum expres, completat de drumuri de legătură și multiple noduri rutiere și structuri, cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră și de a răspunde creșterii cererii de transport . Investiția, finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat, se ridică la aproximativ 5 miliarde lei și va fi implementată într-un termen estimat de 42 de luni”, a tranamis Ciprian Șerban.
Șerban a menționat că, de asemenea, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Drum Expres Suceava – Siret”. Valoarea totală a investiției este estimată la 7,4 miliarde de lei.
De asemenea, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Drum Expres Suceava – Siret”, un proiect strategic care va asigura o conexiune modernă între cele două orașe și integrarea în rețeaua TEN-T Core. Noua infrastructură va contribui la reducerea timpilor de parcurs, creșterea siguranței în trafic și diminuarea impactului asupra mediului. Valoarea totală a investiției este estimată la peste 7,4 miliarde lei, iar durata de execuție este de 24 de luni.
Totodată, un alt act normativ aprobat se referă la trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea ministerului și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării acestora. Măsura vizează active fără utilitate funcțională, cu un grad avansat de uzură, inclusiv clădiri aferente infrastructurii feroviare neinteroperabile, unde activitatea de transport a fost sistată în anii anteriori. Această decizie contribuie la eficientizarea gestionării patrimoniului public și la reducerea costurilor de întreținere.
Prin aceste măsuri, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii continuă implementarea programelor de investiții în infrastructura națională, cu accent pe dezvoltarea rețelelor de transport, creșterea siguranței și utilizarea eficientă a resurselor publice”, a adăugat Șerban.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe