Ciprian Șerban: Ministerul Transporturilor primește undă verde pentru investiții majore în infrastructură și eficientizarea activelor feroviare

Printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban a anunțat că Ministerul Transporturilor și Intrastructurii a primit undă verde pentru investiții majore în infrastructură și eficientizarea activelor feroviare.

”Guvernul României a adoptat, în ședința de astăzi, mai multe acte normative inițiate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere strategice și optimizarea administrării bunurilor din domeniul public al statului.

Executivul a aprobat reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Drum Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, sector Satu Mare – Baia Mare”. Proiectul prevede realizarea a peste 59 km de drum expres, completat de drumuri de legătură și multiple noduri rutiere și structuri, cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră și de a răspunde creșterii cererii de transport . Investiția, finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat, se ridică la aproximativ 5 miliarde lei și va fi implementată într-un termen estimat de 42 de luni”, a tranamis Ciprian Șerban.

Șerban a menționat că, de asemenea, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Drum Expres Suceava – Siret”. Valoarea totală a investiției este estimată la 7,4 miliarde de lei. ”De asemenea, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Drum Expres Suceava – Siret”, un proiect strategic care va asigura o conexiune modernă între cele două orașe și integrarea în rețeaua TEN-T Core. Noua infrastructură va contribui la reducerea timpilor de parcurs, creșterea siguranței în trafic și diminuarea impactului asupra mediului. Valoarea totală a investiției este estimată la peste 7,4 miliarde lei, iar durata de execuție este de 24 de luni.