Atenționare pentru șoferi. Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții, în 6 județe din România, marți dimineață

25 nov. 2025, 08:19, Actualitate
Ceața reduce vizibilitatea șoferilor și pietonilor marți dimineață, 25 noiembrie 2025. Ceața este prezentă în șase județe din România: Bacău, Galați, Iași, Neamț, Vaslui și Vrancea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat despre situația traficului.

Ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 metri și izolat sub 50 metri pe mai multe drumuri din țară. Ceața este prezentă în județele Bacău, Galați, Iași, Neamț, Vaslui și Vrancea, arată Mediafax.

Ceață în 6 județe

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță între autovehicule. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să utilizeze în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruște și manevrele riscante, conform Centrului Infotrafic.

„Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenția, să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitați folosirea părţii carosabile pe timpul nopții, în condiţii de vizibilitate redusă”, transmite Centrul Infotrafic.

Trafic rutier oprit pe DN 1

Centrul Infotrafic mai informează despre traficul rutier oprit pe DN 1, la kilometrul 69+925 de metri, pe raza localității Păulești, județul Prahova. Se desfășoară lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată.

„În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie 2025, atât în cursul zilei, cât și pe parcursul nopții, se vor efectua lucrări de întreținere a viaductului Cârligu Mic, motiv pentru care vor fi impuse restricții de circulație pe DN 7, tronsonul kilometric 200+500 de metri – 201+500 de metri, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea.

Circulația rutieră se va desfășura alternativ, pe un singur sens, dirijat prin piloți de circulație și prin semaforizare. Nu vor fi instituite restricții de circulație în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2025.

În perioada 24 – 27 noiembrie, traficul rutier este oprit pe DN 1, la kilometrul 69+925 de metri, pe raza localității Păulești, județul Prahova, pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. Circulația rutieră va fi deviată, pe categorii de autovehicule, astfel:

Sensul de mers București – Brașov și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone se va desfășura pe următoarele rute:

1. DN 1, km. 68+440 intersecție cu DJ 155 → DJ 155, Păulești → intersecție cu DJ 102 → DJ 102 Găgeni → intersecție cu DJ 100F → DJ 100F Țintea – Lilești → intersecție cu DJ 215 Băicoi → DJ 215 intersecție cu DN 1→ Brașov.

2. DN 1, intersecție cu DN 72 → DN 72, Stoenești intersecție cu DJ 144 → DJ 144, Aricești – Rahtivani → intersecție cu DJ 720 Florești → DJ 720 intersecție cu DN 1 → DN 1 Brașov.

Sensul de mers Brașov – București și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va desfășura pe următoarea variantă ocolitoare: DN 1, Bărcănești, intersecție cu DN 1A – Centura de Vest Ploiești – DN 1A Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1 Brașov”, transmite Centrul Infotrafic.

Sursă foto: Mediafax Foto / Emanuel Titus Iliesi

