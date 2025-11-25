Prima pagină » Actualitate » Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex

25 nov. 2025, 14:00, Actualitate
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis azi statele membre sunt obligate recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat din comunitate, criticând totodată Polonia pentru că nu a validat o căsătorie încheiată în Germania, notează Reuters.

Astfel, instanța europeană a stabilit Polonia a încălcat drepturile fundamentale ale unui cuplu de bărbați căsătorit în Berlin în anul 2018. Autoritățile poloneze au refuzat înscrierea certificatului lor de căsătorie în registrele naționale, susținând că legislația poloneză nu permite căsătoriile între persoane de același sex.

Instanța europeană a spus: Încalcă nu doar libertatea de circulație și de ședere, ci și dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie. Atunci când își creează o viață de familie într-un stat membru gazdă, în special în virtutea căsătoriei, trebuie aibă certitudinea vor putea continua această viață de familie la întoarcerea în statul membru de origine”, menționând că statele membre nu sunt obligate modifice definiția națională a căsătoriei și nici legalizeze căsătoriile între persoane de același sex.

Tema parteneriatelor între persoanele de același sex a fost politizată de guvernele anterioare, dar coaliția actuală condusă de Donald Tusk lucrează la un proiect de lege. Președintele Karol Nawrocki a spus va respinge orice lege ce ar submina statutul constituțional al căsătoriei”.

Autorul recomandă:

S-a schimbat LEGEA în România! Ce trebuie să faci, dacă te căsătorești după 31 martie 2025

Citește și

ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
TEHNOLOGIE Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
16:43
Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
INEDIT Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”
15:30
Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”
ECONOMIE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
15:09
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor