05 ian. 2026, 21:26, Actualitate
X-Seed 4.000 este un proiect japonez vchi de aproape trei decenii, care provoacă arhitecții și inginerii să-și testeze limitele imaginației. Este vorba de un zgârie-nori care poate să rivalizeze cu munții și să găzduiască, practic, un oraș întreg.

Mai exact, este o clădire înaltă de 4.000 de metri (4 kilometri), de cinci ori mai mult decât Burj Khalifa (un zgârie-nori din Dubai, cea mai înaltă clădire construită vreodată de om, care măsoară 829 m înălțime).

X-Seed 4.000 ar putea găzdui între 500.000 și 1 milion de locuitori, fiind un concept care propunea o adevărată metropolă verticală, cu aproape 800 de etaje, cu locuințe, birouri, magazine, centre de cercetare și spații de agrement.

Ideea generală era ca oamenii să poată trăi, munci și petrece timpul liber fără să părăsească structura, practic un oraș complet autosuficient, scrie Click.

X-Seed 4.000, orașul care ar putea găzdui un milion de locuitori

Proiectanții își imaginau amplasarea construcției în Golful Tokyo, pe elemente masive de flotabilitate, pentru a rezista cutremurelor și condițiilor de coastă.

Forma sa este inspirată de Muntele Fuji și combină o bază largă cu un vârf subțire, oferind stabilitate.

Totuși, la o astfel de înălțime apar provocări serioase, cum ar fi:

  • presiune scăzută;
  • lipsă de oxigen;
  • necesitatea unor sisteme sofisticate de reglare a mediului interior.

De asemenea, costurile ar fi uriașe pentru că s-ar folosi aproximativ 3 milioane de tone de oțel, iar suma estimată depășea un trilion de dolari.

Specialiștii în arhitectură consideră proiectul mai mult un exercițiu de imaginație decât un plan real de construcție, ridicând întrebări despre siguranță, mediu, curenți de aer și umbre uriașe.

Chiar dacă nu va fi construit curând sau – poate – niciodată, X-Seed 4.000 continuă să inspire arhitecți și ingineri, funcționând ca un test al limitelor tehnologiei și ca o provocare pentru imaginația urbană

