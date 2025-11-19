Clarificările Registrului Auto Român: Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar

Cauciucurile de iarnă sunt recomandate a fi montate pe mașină atunci când temperaturile scad sub 7-8 grade Celsius, spun toți producătorii, și de aceea sunt numite generic „de iarnă”. Cele „de vară” sunt construite pentru a funcționa optim la temperaturi mult mai ridicate.
Însă, legea rutieră din România nu impune montarea cauciucurilor de iarnă la o anumită dată, ci doar legat de prezența gheții și a zăpezii pe drumul pe care rulează. Orice anvelopă este considerată „de iarnă” dacă are inscripțiile M, S (mud and snow, noroi și zăpadă).
Registrul Auto Român (RAR) a emis o clarificare fermă, după valul de dezinformări din ultimele zile: singura obligație legală a șoferilor români în sezonul rece este să aibă anvelope marcate cu literele M+S (sau M.S., M&S) atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.
Recomandări RAR (nu sunt însă obligații legale):
Pentru că în alte țări (Austria, Germania, Croația, Slovenia) există perioade obligatorii pentru anvelopele de iarnă (ex. 1 nov – 15 apr) și/sau cerința lanțurilor în anumite zone. În România, legea este mai permisivă, dar și mai precisă: doar când drumul e efectiv acoperit cu zăpadă/gheață/polei.
„Dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei anvelopele marcate cu literele M și S, nu se aplică sancțiuni!” concluzionează Registrul Auto Român.
