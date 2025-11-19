Clarificările Registrului Auto Român: Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar

Cauciucurile de iarnă sunt recomandate a fi montate pe mașină atunci când temperaturile scad sub 7-8 grade Celsius, spun toți producătorii, și de aceea sunt numite generic „de iarnă”. Cele „de vară” sunt construite pentru a funcționa optim la temperaturi mult mai ridicate.

Însă, legea rutieră din România nu impune montarea cauciucurilor de iarnă la o anumită dată, ci doar legat de prezența gheții și a zăpezii pe drumul pe care rulează. Orice anvelopă este considerată „de iarnă” dacă are inscripțiile M, S (mud and snow, noroi și zăpadă).

Registrul Auto Român (RAR) a emis o clarificare fermă, după valul de dezinformări din ultimele zile: singura obligație legală a șoferilor români în sezonul rece este să aibă anvelope marcate cu literele M+S (sau M.S., M&S) atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Nu există o dată fixă (ex. 1 noiembrie) de la care trebuie montate anvelopele de iarnă.

Nu contează denumirea comercială „all-season”, „all-weather” sau „4 sezoane”.

Contează doar marcajul M+S + simbolul fulg de nea (opțional, dar recomandat).

Dacă anvelopele au M+S – ești 100% în legalitate pe drum cu zăpadă/polei.

Dacă NU ai M+S – amendă clasa a IV-a: 2.178 – 4.840 lei + reținerea certificatului de înmatriculare până la intrarea în legalitate.

Ce NU este obligatoriu prin lege

Nisip în portbagaj

Lopată

Lanțuri antiderapante

Sac de sare

Covorașe antiderapante

Recomandări RAR (nu sunt însă obligații legale):

Verifică anul fabricației (DOT) – anvelopele mai vechi de 5–6 ani își pierd proprietățile chiar dacă profilul e ok.

Adâncimea minimă a profilului: 4 mm pentru iarnă (sub 4 mm scade drastic aderența).

La temperaturi sub 7–8°C, chiar și pe asfalt uscat, anvelopele de iarnă sunt mai sigure decât cele de vară (rămân moi, nu se întăresc).

Anvelopele all-season de calitate (ex. Michelin CrossClimate 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Continental AllSeasonContact 2) cu M+S + fulg de nea sunt o soluție excelentă pentru România.

Atenție la legislația statelor europene

Pentru că în alte țări (Austria, Germania, Croația, Slovenia) există perioade obligatorii pentru anvelopele de iarnă (ex. 1 nov – 15 apr) și/sau cerința lanțurilor în anumite zone. În România, legea este mai permisivă, dar și mai precisă: doar când drumul e efectiv acoperit cu zăpadă/gheață/polei.

„Dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei anvelopele marcate cu literele M și S, nu se aplică sancțiuni!” concluzionează Registrul Auto Român.

