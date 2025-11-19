Prima pagină » Actualitate » Clarificările Registrului Auto Român: Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar

Clarificările Registrului Auto Român: Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar

19 nov. 2025, 12:53, Actualitate
Clarificările Registrului Auto Român: Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar
Prima zăpadă din acest an, avertisment pentru șoferi

Cauciucurile de iarnă sunt recomandate a fi montate pe mașină atunci când temperaturile scad sub 7-8 grade Celsius, spun toți producătorii, și de aceea sunt numite generic „de iarnă”. Cele „de vară” sunt construite pentru a funcționa optim la temperaturi mult mai ridicate.

Însă, legea rutieră din România nu impune montarea cauciucurilor de iarnă la o anumită dată, ci doar legat de prezența gheții și a zăpezii pe drumul pe care rulează. Orice anvelopă este considerată „de iarnă” dacă are inscripțiile M, S (mud and snow, noroi și zăpadă).

Registrul Auto Român (RAR) a emis o clarificare fermă, după valul de dezinformări din ultimele zile: singura obligație legală a șoferilor români în sezonul rece este să aibă anvelope marcate cu literele M+S (sau M.S., M&S) atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

  • Nu există o dată fixă (ex. 1 noiembrie) de la care trebuie montate anvelopele de iarnă.
  • Nu contează denumirea comercială „all-season”, „all-weather” sau „4 sezoane”.
  • Contează doar marcajul M+S + simbolul fulg de nea (opțional, dar recomandat).
  • Dacă anvelopele au M+S – ești 100% în legalitate pe drum cu zăpadă/polei.
  • Dacă NU ai M+S – amendă clasa a IV-a: 2.178 – 4.840 lei + reținerea certificatului de înmatriculare până la intrarea în legalitate.

Ce NU este obligatoriu prin lege

  • Nisip în portbagaj
  • Lopată
  • Lanțuri antiderapante
  • Sac de sare
  • Covorașe antiderapante

Recomandări RAR (nu sunt însă obligații legale):

  • Verifică anul fabricației (DOT) – anvelopele mai vechi de 5–6 ani își pierd proprietățile chiar dacă profilul e ok.
  • Adâncimea minimă a profilului: 4 mm pentru iarnă (sub 4 mm scade drastic aderența).
  • La temperaturi sub 7–8°C, chiar și pe asfalt uscat, anvelopele de iarnă sunt mai sigure decât cele de vară (rămân moi, nu se întăresc).
  • Anvelopele all-season de calitate (ex. Michelin CrossClimate 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Continental AllSeasonContact 2) cu M+S + fulg de nea sunt o soluție excelentă pentru România.

Atenție la legislația statelor europene

Pentru că în alte țări (Austria, Germania, Croația, Slovenia) există perioade obligatorii pentru anvelopele de iarnă (ex. 1 nov – 15 apr) și/sau cerința lanțurilor în anumite zone. În România, legea este mai permisivă, dar și mai precisă: doar când drumul e efectiv acoperit cu zăpadă/gheață/polei.

„Dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei anvelopele marcate cu literele M și S, nu se aplică sancțiuni!” concluzionează Registrul Auto Român.

Recomandarea autorului: Când sunt obligatorii ANVELOPELE de iarnă conform Codului Rutier 2025? Ce alte echipamente trebuie să ai în mașină

