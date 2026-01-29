Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea a II-a). Cafeneaua din Oradea este deținută de Mihai Morar împreună cu un lider PNL, apropiat de Bolojan

În opera sa auto-incriminatorie, intitulată „INFRACȚIUNEA DE A LUA CINA… și adevărata ticăloșie”, publicată pe Substack în data de 27 ianuarie (aceeași în care minte că artiștii care au prestat la Orașul Faptelor Bune au fost plătiți de Radio ZU, iar Gândul a demonstrat că, de fapt, au fost plătiți de APTOR, din bani publici, Mihai Morar vorbește și despre cafeneaua pe care o are în Oradea.

„Bun, bun, lasă asta, dar zi-mi cum ți-a făcut cadou Bolojan cafenea la Oradea…”

Dacă tot m-am pornit, merită să demontez și această ticăloșie”, scrie domnul Mihai Morar în autodenunțul său.

Domnia sa cataloghează drept „ticăloșie” afirmația că Ilie Bolojan i-ar fi făcut cadou o cafenea în Oradea. Doar că nu știm cine a făcut această afirmație și pe cine acuză domnul Morar de ticăloșie. Pentru că, de exemplu, Gândul nu a făcut vreo astfel de afirmație. Noi am scris asta:

„Mihai Morar are o cafenea în Oradea, într-un muzeu aflat în subordinea CJ Bihor. Apariția lui Mihai Morar pe scenă nu mai este pentru nimeni o surpriză, cu atât mai mult cu cât acesta este legat nu numai „sufletește” de această zonă a României, ci și financiar.

Cunoscutul realizator de televiziune și radio deține o cafenea – Emozia – chiar în incinta muzeului Ady Endre, care aparține de muzeul Țării Crișurilor, aflat în subordinea Consiliului Județean Bihor.”

Cine i-a făcut cadou cafeneaua lui Mihai Morar

Suntem alături de domnul Mihai Morar în încercarea sa de a-i demasca pe ticăloșii care îl acuză de lucruri necurate. Mai ales pentru că noi știm că nu Ilie Bolojan i-a făcut cadou cafeneaua, ci un om aflat în subordinea lui Ilie Bolojan. Ba chiar avem și dovezi.

La subsolul/demisolul muzeului memorial Ady Endre, afla în Parcul Traian din municipiul Oradea, a funcționat până anul trecut cafeneaua „Dripper in the Park”. De altfel, chiar muzeul Ady Endre se află în clădirea-monument istoric a fostei cafenele Müller, loc de întâlnire al protipendadei orădene la începutul secolului XX.

În zilele noastre, cafeneaua s-a mutat la subsol, iar la parterul vilei istorice se află muzeul. Clădirea este în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, iar terasa pe care o folosește cafeneaua vara se află pe teritoriul parcului Traian, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Oradea.

De anul trecut, însă, în locul cafenelei „Dripper in the Park” s-a deschis cafeneaua „Emozia”, a treia cafenea cu acest nume din România, după cea din București și cea din Cluj-Napoca. Proprietarul cafenelelor „Emozia” este Mihai Morar.

Cum a ajuns Mihai Morar să-și deschidă cafenea la Oradea? Ne spune el însuși:

„[…] am primit de la un cunoscut propunerea de a prelua un spațiu comercial și de a-l transforma în a treia cafenea Emozia. După București și Cluj, am simțit că Oradea, aflată în plină dezvoltare, este un loc potrivit pentru conceptul meu de cafea bună pentru oameni faini”.

Mai spune domnul Morar, ironic, că nu a fost nevoit să-l sune pe Ilie Bolojan pentru a prelua respectivul spațiu comercial.

Mihai Morar ascunde adevărul. Din nou

Mai mult, deși Muzeul Memorial Ady Endre face parte din complexul muzeal Muzeul Țării Crișurilor, care se află în subordinea Consiliului Județean Bihor, Mihai Morar nu avea nici măcar nevoie de vreo intervenție la CJ Bihor, căci clădirea muzeului, după cum am mai scris, se află în proprietatea Episcopiei Ortodoxe.

Până aici, așadar, domnul Morar are dreptate când spune că nu există vreo legătură politică legată de cafeneaua sa din Oradea.

Doar că, așa cum a procedat și în cazul minciunii că Radio ZU ar fi plătit artiștii care au concertat la Orașul Faptelor Bune, și în acest caz Mihai Morar ascunde adevărul.

„Prietenul” care i-a făcut propunerea de a prelua spațiul comercial este Bogdan Florin Hodișan și este una dintre persoanele care se ocupa de cafeneaua „Dripper in the Park”. „Dripper in the Park” era o cafenea deținută de firma Dovim Cafein SRL, al cărei unic acționar și administrator era Marina Diana Hodișan, soția domnului Bogdan Florin Hodișan.

În vara lui 2025, Mihai Morar a preluat spațiul cafenelei „Dripper in the Park”, cu tot cu terasa aflată în Parcul Traian, plătind aceleași sume pentru chirie pe care le plătea și precedentul proprietar al cafenelei: 500 de euro lunar pentru subsolul clădirii și 400 de euro pentru terasă. În total, 900 de euro chirie lunară.

În zona Parcului Traian din Oradea, un apartament în bloc, de 65 de mp se închiriază cu 600 de euro lunar, iar un spațiu comercial de doar 110 metri pătrați, fără terasă în parc, se închiriază cu 1.100 de euro lunar.

Până acum nimic politic. Un preț al chiriei mai mic decât cel al zonei, e drept, dar unii oameni pur și simplu au noroc atunci când închiriază spații comerciale în Oradea: domnul Liiceanu, domnul Morar…

Și totul s-ar opri aici, dar…

Dar afacerea cu cafeneaua, despre care domnul Morar spune că nu are legătură cu politica, are foarte mare legătură cu politica.

Pentru că Bogdan Florin Hodișan nu este doar cel care i-a propus lui Mihai Morar să preia spațiul cafenelei din muzeul Ady Endre, ci i-a devenit și partener de afaceri.

Firma Cafea pentru oameni faini SRL, care operează cafeneaua Emozia din Oradea, îi are drept asociați cu părți egale (50%-50%) pe Mihai Ionuț Morar și Bogdan Florin Hodișan. Bun, Mihai Morar are un partener de afaceri. Care este legătura cu politica?

Păi tocmai partenerul de afaceri.

Partenerul de afaceri al lui Mihai Morar este un foarte promițător tânăr politician din PNL. Și cumnatul lui Flick

Dincolo de faptul că este fratele Denisei Filcea, soția lui Sebastian Andrei Filcea, cunoscut drept Flick – Domnul Rimă (fost angajat al Radio Zu până în vara lui 2021) domnul Bogdan Florin Hodișan, coproprietarul cafenelei Emozia din Oradea, partenerul de afaceri al domnului Morar, este un foarte promițător tânăr politician.

Bogdan Hodișan este consilier județean PNL în Bihor, ales în 2024. A fost consilier județean și în mandatul 2020 – 2024. Și în 2020 și în 2024, liderul echipei PNL care a câștigat majoritatea în CJ Bihor și președinția CJ Bihor a fost Ilie Bolojan, ales de două ori de către bihoreni drept președinte al CJ (în 2020 și 2024).

Bogdan Hodișan nu este, însă, un simplu membru de partid, ci este chiar președintele organizației de tineret (TNL) din PNL Bihor.

De asemeni, Bogdan Hodișan este membru al Biroului Executiv al TNL, președinte al Clubului Oamenilor de Afaceri din TNL.

Dacă astea nu sunt legături politice, atunci nu știm cum altfel să le numim.

Interesant este că, deși este președinte al Clubului Oamenilor de Afaceri din TNL, Bogdan Hodișan nu a fost, până recent, cu adevărat un om de afaceri. În anul 2024, de exemplu, în declarația sa de interese nu figura ca fiind măcar acționar minoritar în vreo firmă. Gestiona, însă, firmele aflate pe numele soției sau mamei.

În 2018, de exemplu, domnul Bogdan Hodișan era angajat la APIA, șef birou, în timp ce tatăl său era șeful Direcției pentru Agricultură Bihor. De altfel, Nicola Hodișan, tatăl lui Bogdan, era director executiv al Direcției pentru Agricultură Bihor și în 2025, când a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. În alt dosar în care este cercetat de DNA, Nicolae Hodișan a fost supus măsurii controlului judiciar. Dar astea sunt alte povești.

Povestea de astăzi, cea a legăturilor politice ale lui Mihai Morar cu unul dintre tinerii membri PNL aflați în imediata apropiere politică a lui Ilie Bolojan, se oprește aici.

PS: Domnul Mihai Moral Morar declară că i s-au propus sute de mii de euro pentru a promova imaginea candidatului prezidențial Marcel Ciolacu și că a refuzat. Era și normal, din moment ce domnia sa are o relație de afaceri cu un membru al altui partid, adversar în alegeri cu PSD-ul din care face parte Ciolacu.

