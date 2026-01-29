După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală

PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor de la sectoarele Bucureștiului, după ce candidatul partidului a luat numai al treilea loc la alegerile la Primăria Capitalei. Nu numai Rodica Nassar a demisionat din funcția de președinte al unei filiale PSD din Capitală. Conform informațiilor Gândul, urmează să își dea demisia și Gabriel Mutu de la Sectorul 6.

De asemenea, Andrei Trocan a fost înlocuit deja la conducerea PSD Sector 4 cu Alexandru Hazem Kansou.

Alegerile la Primăria Capitalei din decembrie 2025 au fost câștigate de Ciprian Ciucu, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

Rezultatul a confirmat pierderea Capitalei de către PSD și eșecul strategiei de a transfera capitalul electoral de la nivel de sector către o candidatură generală.

