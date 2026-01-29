Prima pagină » Știri politice » După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală

29 ian. 2026, 19:19, Știri politice
După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală

PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor de la sectoarele Bucureștiului, după ce candidatul partidului a luat numai al treilea loc la alegerile la Primăria Capitalei. Nu numai Rodica Nassar a demisionat din funcția de președinte al unei filiale PSD din Capitală. Conform informațiilor Gândul, urmează să își dea demisia și Gabriel Mutu de la Sectorul 6.

Gabriel Mutu, președintele PSD Sector 6

De asemenea, Andrei Trocan a fost înlocuit deja la conducerea PSD Sector 4 cu Alexandru Hazem Kansou.

Andrei Trocan, fost președinte PSD Sector 6

Alegerile la Primăria Capitalei din decembrie 2025 au fost câștigate de Ciprian Ciucu, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

Rezultatul a confirmat pierderea Capitalei de către PSD și eșecul strategiei de a transfera capitalul electoral de la nivel de sector către o candidatură generală.

