Viktor Orban: Trei sferturi dintre europeni nu vor ca Ucraina să adere la UE. Dar Bruxelles-ului nu îi pasă și merge înainte

Viktor Orban susține că 3/4 din europeni resping ideea aderării Ucrainei în ritm accelerat la Uniunea Europeană.

Anterior, premierul Ungariei a avertizat că UE și NATO nu se pot extinde până la granițele Rusiei fiindcă Vladimir Putin ar putea riposta printr-un „război nesfârșit”.

„Trei sferturi din europeni resping aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană. Și totuși, Bruxelles face presiuni. Nu le pasă de ce gândesc oamenii, că atâta timp cât unele guverne europene încă au puterea de a se opune voinței Bruxelles-ului. Ungaria este una dintre excepții. 95% dintre maghiari au respins ca Ucraina să devină membru UE în ritm accelerat pentru că vor să ne protejeze fermierii, să locuiască în siguranță cu familiile noastre și pentru că vor pace în Ungaria. Guvernul nostru patriotic face exact ce ne-au cerut oamenii în acest mandat. Nu ne vom clinti, indiferent de presiune.”, a scris premierul maghiar pe platforma X.

Viktor Orban vrea ca Ucraina să redevină „zonă tampon” între NATO și Rusia

Viktor Orban a cerut crearea unei „zone tampon” între NATO și Rusia și a reiterat că este împotriva aderării Ucrainei la alianță, cât și la Uniunea Europeană. Liderul maghiar a avertizat într-un discurs că NATO și UE trebuie să nu se mai extindă în est pentru a nu ofensa Rusia.

„Trebuie să facem un acord despre cum ar putea acest teritoriu numit „Ucraina”, care a fost folosit cândva ca o zonă tampon și a devenit zonă de conflict, să redevină zonă tampon din nou. Singura alternativă este un război nesfârșit. Trebuie să acceptăm că NATO și EU nu se pot extinde până la frontierele Rusiei pentru că rușii vor reacționa întotdeauna la asta printr-un război”, a spus premierul maghiar care își dorește un nou mandat de premier după alegerile parlamentare din primăvara aceasta.

Însă, contrar declarațiilor sale, statele membre NATO și UE deja se învecinează cu Rusia, precum statele baltice, Finlanda și Polonia. Însă, președintele american Donald Trump îi împărtășește opinia premierului Ungariei după ce a spus că SUA nu vor accepta aderarea Ucrainei la NATO. Declarațiie premierului se pot găsi pe site-ul oficial.

Arhiva Foto

