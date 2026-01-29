Protecția Consumatorului a descins la Dragonul Roșu și a împărțit amenzi în stânga și dreapta

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat controale la agenții economici din complexul „Dragonul Roșu” din București. Acolo au descoperit numeroase nereguli și au împărțit amenzi în stânga și în dreapta.

Printre nereguli se numără comercializarea de jucării periculoase, vânzarea de produse textile fără indicarea obligatorie a compoziției fibroase, precum și echipamente electrice de joasă tensiune puse în vânzare fără documente care să dovedească respectarea normelor de siguranță ale Uniunii Europene.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități,

pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

213 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 880.000 de lei

15 avertismente

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare

de peste 36.000 de lei

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de

peste 5,1 milioane de lei

Principalele neconformități constatate au fost:

• comercializarea de jucării periculoase, precum și a unor jucării care nu

conțin mențiuni obligatorii referitoare la siguranța utilizării, prezentând risc

pentru sănătatea și securitatea consumatorilor;

• deficiențe de informare a consumatorilor cu privire la produsele textile și

articolele de încălțăminte comercializate;

• comercializarea produselor textile fără menționarea obligatorie a

compoziției fibroase, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;

• punerea pe piață a unor jucării cu deficiențe grave de informare, în

special privind identificarea persoanei responsabile de introducerea acestora pe

piață;

• comercializarea de echipamente electrice de joasă tensiune fără

documente care să ateste conformitatea cu normele de siguranță ale

Uniunii Europene, ceea ce poate genera riscuri semnificative pentru

utilizatori;

• desfășurarea activității comerciale fără deținerea autorizației legale

de funcționare.

În urma verificărilor au fost date amenzi de aproape 900.000 de lei, iar produse în valoare de peste cinci milioane de lei au fost retrase temporar de la comercializare.