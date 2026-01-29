Protecția Consumatorului a descins la Dragonul Roșu și a împărțit amenzi în stânga și dreapta

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat controale la agenții economici din complexul „Dragonul Roșu” din București. Acolo au descoperit numeroase nereguli și au împărțit amenzi în stânga și în dreapta.
Printre nereguli se numără comercializarea de jucării periculoase, vânzarea de produse textile fără indicarea obligatorie a compoziției fibroase, precum și echipamente electrice de joasă tensiune puse în vânzare fără documente care să dovedească respectarea normelor de siguranță ale Uniunii Europene.
În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități,
pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:
Principalele neconformități constatate au fost:
• comercializarea de jucării periculoase, precum și a unor jucării care nu
conțin mențiuni obligatorii referitoare la siguranța utilizării, prezentând risc
pentru sănătatea și securitatea consumatorilor;
• deficiențe de informare a consumatorilor cu privire la produsele textile și
articolele de încălțăminte comercializate;
• comercializarea produselor textile fără menționarea obligatorie a
compoziției fibroase, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;
• punerea pe piață a unor jucării cu deficiențe grave de informare, în
special privind identificarea persoanei responsabile de introducerea acestora pe
piață;
• comercializarea de echipamente electrice de joasă tensiune fără
documente care să ateste conformitatea cu normele de siguranță ale
Uniunii Europene, ceea ce poate genera riscuri semnificative pentru
utilizatori;
• desfășurarea activității comerciale fără deținerea autorizației legale
de funcționare.
În urma verificărilor au fost date amenzi de aproape 900.000 de lei, iar produse în valoare de peste cinci milioane de lei au fost retrase temporar de la comercializare.