Salvamontiștii din județul Argeş au anunţat joi, pe o rețea de socializare, că au intervenit, cu o zi înainte, într-o zonă greu accesibilă a localităţii Nucşoara, pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o persoană care a fost atacată de mistreţ. Victima prezenta multiple traumatisme şi pierdea mult sânge.

„În cursul zilei de ieri, Salvamont Argeş, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, a intervenit într-o zonă greu accesibilă a comunei Nucşoara. Salvamontiştii din echipa de prim răspuns-formaţia Nucşoara au acţionat ca resursă de sprijin a echipajul SMURD pentru extragerea şi evacuarea unei persoane cu multiple traumatisme şi pierdere de sânge ca urmare a atacului unui porc mistreţ”, au anunţat salvamontiştii din Argeş, pe Facebook.

Potrivit acestora, victima a fost stabilizată de echipa de salvatori montani ajunşi la locul accidentului, ulterior fiind transportată de salvatorii montani cu targa până la locul în care a putut ateriza un elicopter SMURD solicitat la fața locului.

Autorul mai recomandă:

Partidă de vânătoare de mistreți cu final neașteptat, în județul Dâmbovița. Vânătorul a fost ATACAT de un urs, pe care l-a și împușcat

Bărbat rănit de un porc mistreț la o partidă ilegală de vânătoare în județul Cluj

Un bărbat care aduna vreascuri a fost ÎMPUȘCAT MORTAL de un fost deputat în timpul unei partide de vânătoare în Vrancea

Bărbat mușcat de un mistreț hăituit și rănit de vânători

Virusul pestei porcine africane NU poate fi oprit. Despăgubiri de 42 de milioane de euro, PÂNĂ ACUM

Povestea bărbatului din Pitești, căruia medicii nu îi mai dădeau nicio șansă de supraviețuire după ce a fost atacat de un urs: „Când m-a apucat de cap, am zis că e sfârşitul” (VIDEO)

Tragedia din Munții Bucegi a deschis „Cutia Pandorei.” Cum și de către cine poate fi despăgubită o persoană atacată de urs în pădure