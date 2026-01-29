Prima pagină » Actualitate » Salvamontiștii au intervenit în cazul unui bărbat atacat de un mistreț, într-o zonă greu accesibilă din judeţul Argeş. Victima era grav rănită

Salvamontiștii au intervenit în cazul unui bărbat atacat de un mistreț, într-o zonă greu accesibilă din judeţul Argeş. Victima era grav rănită

29 ian. 2026, 18:36, Actualitate
Salvamontiștii au intervenit în cazul unui bărbat atacat de un mistreț, într-o zonă greu accesibilă din judeţul Argeş. Victima era grav rănită
Galerie Foto 3
FOTO - Facebook/Salvamont Argeș

Salvamontiștii din județul Argeş au anunţat joi, pe o rețea de socializare, că au intervenit, cu o zi înainte, într-o zonă greu accesibilă a localităţii Nucşoara, pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o persoană care a fost atacată de mistreţ. Victima prezenta multiple traumatisme şi pierdea mult sânge.

„În cursul zilei de ieri, Salvamont Argeş, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, a intervenit într-o zonă greu accesibilă a comunei Nucşoara. Salvamontiştii din echipa de prim răspuns-formaţia Nucşoara au acţionat ca resursă de sprijin a echipajul SMURD pentru extragerea şi evacuarea unei persoane cu multiple traumatisme şi pierdere de sânge ca urmare a atacului unui porc mistreţ”, au anunţat salvamontiştii din Argeş, pe Facebook.

FOTO – Facebook/Salvamont Argeș

Potrivit acestora, victima a fost stabilizată de echipa de salvatori montani ajunşi la locul accidentului, ulterior fiind transportată de salvatorii montani cu targa până la locul în care a putut ateriza un elicopter SMURD solicitat la fața locului.

FOTO – Facebook/Salvamont Argeș

