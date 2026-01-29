Conversații secrete pe Facebook. Cum poate fi activată această funcție

Facebook oferă diverse funcții ușor de utilizat în aplicația sa Messenger. O astfel de funcție interesantă este conversația secretă. Platforma deținută de Meta permite utilizatorilor să aibă conversații private cu contactele lor.
Ce este o conversație secretă
O conversație secretă în Messenger este criptată de la un capăt la altul, ceea ce înseamnă că mesajele sunt destinate doar ție și celeilalte persoane – nu oricui altcuiva, inclusiv nouă. Reține că persoana căreia îi trimiți mesaje ar putea alege să partajeze conversația cu alții (de exemplu, într-o captură de ecran).
Atât tu, cât și cealaltă persoană din conversația secretă aveți o cheie de dispozitiv pe care o puteți utiliza pentru a verifica dacă mesajele sunt criptate de la un capăt la altul. De asemenea, poți seta un cronometru pentru a elimina mesajele din conversație.
Conversațiile secrete sunt disponibile în prezent doar în aplicația Messenger pe iOS și Android, așadar nu vor apărea în chat-ul Facebook sau pe messenger.com. De asemenea, sunt vizibile doar pe dispozitivul pe care ai creat conversația și pe dispozitivul pe care destinatarul îl folosește pentru a deschide conversația.