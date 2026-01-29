Conversații secrete pe Facebook. Cum poate fi activată această funcție

Facebook oferă diverse funcții ușor de utilizat în aplicația sa Messenger. O astfel de funcție interesantă este conversația secretă. Platforma deținută de Meta permite utilizatorilor să aibă conversații private cu contactele lor.

Ce este o conversație secretă

O conversație secretă în Messenger este criptată de la un capăt la altul, ceea ce înseamnă că mesajele sunt destinate doar ție și celeilalte persoane – nu oricui altcuiva, inclusiv nouă. Reține că persoana căreia îi trimiți mesaje ar putea alege să partajeze conversația cu alții (de exemplu, într-o captură de ecran). Atât tu, cât și cealaltă persoană din conversația secretă aveți o cheie de dispozitiv pe care o puteți utiliza pentru a verifica dacă mesajele sunt criptate de la un capăt la altul. De asemenea, poți seta un cronometru pentru a elimina mesajele din conversație.

Iată cum poți începe o conversație secretă pe Messenger

Pasul 1: Pentru început, trebuie mai întâi să faceți clic pe pictograma principală…

Pasul 2: După aceasta, trebuie să faceți clic pe pictograma „+”

Pasul 3: Acum atingeți pictograma „lacăt” situată în partea dreaptă sus.

Pasul 4: Acum puteți selecta o persoană de contact căreia doriți să îi trimiteți un mesaj

Pasul 5: Dacă doriți, atingeți pictograma ceasului plasată în text.

Lucruri de reținut

Conversațiile secrete sunt disponibile în prezent doar în aplicația Messenger pe iOS și Android, așadar nu vor apărea în chat-ul Facebook sau pe messenger.com. De asemenea, sunt vizibile doar pe dispozitivul pe care ai creat conversația și pe dispozitivul pe care destinatarul îl folosește pentru a deschide conversația.