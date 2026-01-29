Băsescu a găsit vinovații pentru dezastrul din România: Daddy, Ciucă și Ciolacu

Traian Băsescu susține că guvernele anterioare sunt direct responsabile pentru dezastrul economic din țară. Fostul președinte spune că România a ratat șansa de a intra pe drumul adoptării monedei euro după anul 2014 și avertizează că finanțele publice se află într-o situație extrem de dificilă din cauza împrumuturilor masive și a politicilor electorale aplicate în ultimii ani.

România îndeplinea criteriile pentru euro în 2014, spune Băsescu. Măsurile luate în perioada 2009-2010 aveau ca obiectiv stabilizarea economiei, obiectiv care fusese atins la finalul mandatului său.

„În 2014 – acesta a fost obiectivul măsurilor dure luate în 2009 și 2010 – îndeplineam toate criteriile de intrare în anticamera euro, deci în cei doi ani de supraveghere. Din păcate, apoi au curs abaterile și lipsa de capacitate de a menține situația în care eram la finele lui 2014.”

Fostul președinte acuză că deraierea a început odată cu politicile electorale.

„Au început pomenile electorale, a venit și Daddy (Liviu Dragnea) cu ce e creștere economică să fie și în buzunarul cetățeanului, apoi au venit Ciucă și Ciolacu și au făcut un dezastru și am ajuns unde suntem”.

Băsescu avertizează că presiunea dobânzilor plătite de stat a ajuns la un nivel critic, comparabil cu fondurile europene primite de România.

„Suntem într-o situație extrem de dificilă. Anul trecut am plătit vreo 11 miliarde numai dobânzi”„Am distrus țara electoral”

