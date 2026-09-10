Comisia Europeană își redistribuie resursele pentru a ține pasul cu reformele accelerate adoptate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE). Oficialii europeni spun, de altfel, că progresele făcute de Chișinău sunt importante, dar parcursul politic rămâne legat de cel al Ucrainei.

Republica Moldova a accelerat reformele pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar ritmul acestora a depășit capacitatea Comisiei Europene de evaluare. Instituția a început, în acest sens, să redirecționeze resurse către statele candidate cu cele mai rapide progrese.

Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a lăudat progresele Republicii Moldova. De altfel, a discutat cu premierul Vasile Tofan despre următorii pași pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„Rezultatele impresionante ale Republicii Moldova în ceea ce privește reformele legate de UE încep să dea roade. Am avut o discuție fructuoasă cu noul prim-ministru Vasile Tofan, în cadrul căreia am abordat următorii pași pe calea aderării Republicii Moldova la UE”, a transmis comisarul european pentru extindere, Marta Kos, arată Euronews.com.

Premierul Vasile Tofan a discutat telefonic cu comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, despre parcursul Republicii Moldova către UE. Cei doi au abordat și pregătirile pentru Consiliul de Asociere Moldova-UE, programat pe 5 octombrie, precum și continuarea reformelor necesare aderării, așa cum precizează și Guvernul Republicii Moldova.

Vicepremierul Cristina Gherasimov spune că reformele din ultimii 5 ani sunt fără precedent. Chișinăul își propune să încheie negocierile de aderare până la începutul lui 2028.

Republica Moldova și Ucraina au început negocierile de aderare la Uniunea Europeană în 2022

De asemenea, Republica Moldova și Ucraina au început împreună negocierile de aderare la Uniunea Europeană în 2022. În decembrie 2023, liderii europeni au decis deschiderea simultană a negocierilor pentru cele 2 state. Cele 2 parcursuri sunt menținute strâns legate, proces cunoscut informal drept „cuplare”, inclusiv în etapa negocierii capitolelor de aderare.

De altfel, Ucraina continuă reformele pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar războiul și presiunile bugetare îngreunează procesul. Parcursul a fost blocat timp de 2 ani de vetoul Ungariei. Budapesta a ridicat vetoul asupra primului cluster în iunie, iar al doilea a fost deschis în iulie.

„Cuplarea” Republicii Moldova cu Ucraina este menținută din motive geopolitice. Statele baltice susțin păstrarea acestui format pentru a evita transmiterea unui semnal de abandonare a Ucrainei. Oficialii Uniunii Europene estimează că situația s-ar putea schimba după deschiderea tuturor clusterelor. Republica Moldova ar putea, atunci, să-și accelereze independent parcursul european, dacă menține ritmul reformelor.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ