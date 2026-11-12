Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu au anunțat că mâine se deschide Târgul de Crăciun, la Craiova. De la ce oră

Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu au făcut anunțul așteptat de craioveni, dar nu numai. Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a lui Claudiu Manda, de mâine se deschide târgul de Crăciun de la Craiova. Deschiderea evenimentului se va face de la ora 18:00.

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De altfel, europarlamentarul PSD a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook, alături de Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

„Maine, la ora 18,se deschide TÂRGUL DE CRĂCIUN Craiova!”, se arată în anunțul postat.

De asemenea, în imaginea postată, se pot vedea luminile viu colorate ale brazilor de Crăciun și ornamentele deosebite.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

„Felicitări pentru frumusețea și magia pe care o aduceți Craiovei! Un eveniment deosebit, care transformă orașul într-un adevărat tărâm de poveste și aduce bucurie în sufletele tuturor. Crăciunul începe la Craiova!”, au comentat aceștia.

Târgul de Crăciun de la Craiova are ca temă „Tărâmul elfilor”

Ediția din 2026 a târgului de Crăciun de la Craiova ca temă „Tărâmul elfilor” și aduce în centrul orașului un labirint cu ateliere de jucării și un brad prin care va circula un trenuleț suspendat. De asemenea, sania zburătoare a lui Moș Crăciun revine în Piața Mihai Viteazul, unde spectacolul va avea loc pe fundalul unui castel, cu jocuri de lumini și ninsoare artificială.

Amintim că, în anul 2025, Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat «Best Christmas Market», consolidându-și reputația de unul dintre cele mai spectaculoase și apreciate târguri de sărbători din Europa.

Evenimentul se întinde pe circa 280.000 de metri pătrați. Acesta cuprinde cinci zone principal, iar amenajările sunt distribuite în Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, în jurul Casei Băniei și în zona Doljana. Fiecare spațiu are propriile atracții, iar traseele dintre ele au instalații luminoase și ornamente de Crăciun.