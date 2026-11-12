Susținătorul care voia să îl elibereze pe Călin Georgescu din arest cu 20 de mașini și un elicopter a fost plasat sub control judiciar și nu mai are voie la proteste sau să posteze pe social media

Susținătorul care voia să îl elibereze pe Călin Georgescu din arest cu 20 de mașini și un elicopter, cunoscut pe internet drept Florin „Patriotu”, a fost plasat sub control judiciar. Surse judiciare spun pentru Gândul că bărbatul nu mai are voie să participe la proteste. Totodată, a primit interdicție să posteze pe social media. Bărbatul de 46 de ani fusese reținut de polițiști pe 11 noiembrie.

Parchetul de pe langă Judecătoria Sectorului 5 București îl pune sub măsura controlului judiciar pe 60 de zile, cu interdicția de a mai posta pe paginile sociale și a participa la proteste. Petrescu Florin (pe TikTok este cunoscut cu numele Florin „Patriotu”) a lansat, pe rețelele sociale, îndemnuri la violență împotriva forțelor de ordine. Totodată, a îndemnat și la pătrunderea cu forța în Arestul Central din București, pentru eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Scenariul lui Florin „Patriotu” pentru a-l elibera pe Călin Georgescu din arest: 20 de mașini și un elicopter

Bărbatul vorbea despre mobilizarea a 100 de persoane, 20 de mașini și folosirea unui elicopter, lansând totodată amenințări cu moartea la adresa celor care ar fi încercat să împiedice acțiunea. „Îi lichidăm pe toți” și „îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul” se află printre afirmațiile bărbatului.

Discursul a fost făcut în timpul protestelor susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central, unde acesta se află din 29 septembrie 2026. Bărbatul a vorbit și despre numărul jandarmilor, susținând că o mobilizare împotriva forțelor de ordine ar fi posibilă.

„Sunt jandarmii. Băi, nene! Dacă sunt jandarmii, băi, ascultă-mă! Bă, frate, bă, ascultă-mă! În România s-a făcut statistici, sunt 30.000 de jandarmi, undeva la 30.000, undeva la 30.000”, afirmă acesta în fragmentul video. Acesta poate fi urmărit AICI.

A fost reținut de polițiști pe 11 noiembrie

Poliția a anunțat că un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, într-un dosar de instigare publică în formă continuată. Poliția spune că acesta ar fi transmis un live pe 5 noiembrie, din fața unui centru de arest al Capitalei. Polițiștii au identificat alte două postări, din 8 și 9 noiembrie, în care bărbatul și-ar fi îndemnat urmăritorii să recurgă la violență împotriva jandarmilor. Declarațiile vin înaintea protestului anunțat pentru 14 noiembrie.

Pe 11 noiembrie, bărbatul a fost ridicat de oamenii legii. Se afla în zona centrului de arestare, în timpul unei manifestații.