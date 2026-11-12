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„Eu nu sunt un gunoi!” Nicușor Dan, explicații dure după scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni: „Este violență / „Poate mâine un copil îi ia exemplul și înjură profesorii / Poate le dă cu ceva în cap”

„Eu nu sunt un gunoi!” Nicușor Dan, explicații dure după scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni: „Este violență / „Poate mâine un copil îi ia exemplul și înjură profesorii / Poate le dă cu ceva în cap”
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Președintele Nicușor Dan revine cu explicații după scandalul provocat de decizia de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni. Șeful statului susține că nu este vorba doar despre o ofensă personală, ci despre respectul datorat instituțiilor publice și oamenilor care lucrează în slujba statului român. Nicușor Dan avertizează că violența verbală poate alimenta violența fizică și că asemenea manifestări nu trebuie tolerate în spațiul public.

„Eu nu sunt un gunoi și, în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă. Mai importantă decât atât este demnitatea funcției publice. Eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român: polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari, judecători. Și nu pot accepta ca vreuna dintre aceste persoane, care lucrează pentru statul român, să fie tratată ca un gunoi de un cetățean al acestui stat”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Este o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși”

Președintele consideră că atacurile și jignirile îndreptate împotriva reprezentanților instituțiilor publice depășesc nivelul unor conflicte personale și afectează inclusiv autoritatea statului.

„Este o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și a autorității statului român. Respectul față de stat se manifestă și prin modul în care te adresezi unui angajat al statului”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a insistat că România are nevoie de mai mult respect pentru propriile instituții, atât în interiorul țării, cât și în relațiile cu exteriorul.

„Statul român nu este suficient de respectat nici înăuntru, nici în afară și trebuie să începem prin a ne respecta noi înșine”, a adăugat președintele.

 Avertismentul președintelui: „Violența verbală generează violență fizică”

Un alt argument invocat de Nicușor Dan privește efectele pe care limbajul agresiv din spațiul public le poate avea asupra societății, în special asupra copiilor.

Șeful statului susține că normalizarea insultelor la adresa reprezentanților autorității poate încuraja comportamente similare în relațiile de zi cu zi și poate contribui la escaladarea violenței.

„Al treilea nivel este cel al violenței în spațiul public. Violența verbală generează violență fizică. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean i se adresează președintelui țării spunându-i că este un gunoi? Ar înțelege că și el se poate raporta la fel față de profesori, părinți, poate mâine le dă cu ceva în cap. Trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, a avertizat Nicușor Dan.

 Scandalul de la Cotroceni, după ce un jurnalist a fost interzis la conferințele de presă

Controversa a izbucnit marți, 10 noiembrie, când președintele Nicușor Dan i-a comunicat public jurnalistului Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, că nu va mai putea participa la conferințele sale de presă de la Palatul Cotroceni pe durata mandatului prezidențial.

Decizia a fost anunțată după ce jurnalistul i-a adresat o întrebare referitoare la activitatea procurorului general Cristina Chiriac. În loc să răspundă la întrebarea respectivă, Nicușor Dan a invocat injuriile pe care Vanghele i le-ar fi adresat anterior.

Președintele a precizat că dispusese deja interzicerea accesului jurnalistului, însă colaboratorii săi nu puseseră în aplicare această măsură.

Vanghele, tir de injurii la adresa președintelui

Surprinzător, însă, Ovidiu Vanghele l-a „țintit” în foarte multe rânduri pe Nicușor Dan, în podcastul „Judecata de Acum” sau pe pagina sa de Facebook.

Injuriile și jignirile la adresa președintelui României au devenit, practic, un laitmotiv în discursul lui Ovidiu Vanghele.

Podcastul „Judecata de Acum”: „Imbecil”, „delir dement”, „pierzanie mentală”, „farsor”

În podcastul „Judecata de Acum” – în perioada 08 aprilie – 22 octombrie 2026 -, jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a etichetat pe președintele Nicușor Dan, în repetate rânduri, drept „imbecil”. A mai spus că acesta este un „farsor” și că suferă de un „delir dement”.

Cuvântul „imbecil” / „imbecilă” apare în mod explicit, fiind folosit de mai multe ori la adresa deciziilor și poziționărilor președintelui României.

  • „De ce e imbecilă poziționarea lui Nicușor Dan în acest moment…”
  • „Exprimarea lui e cu totul imbecilă…”
  • „Explicația e imbecilă pentru că ea nu poate servi ca argument…

Alte apelative și expresii dure / jignitoare folosite în aceeași emisiune:

  • „Delir dement” și „pierzanie mintală”;
  • „Farsor” („înseamnă că este un farsor, eu nu pot să cred că un om cu asemenea căpățână nu poate să vadă ridicolul acestor argumente”);
  • „Deconectat / decuplat de la planeta Pământ”;
  • „Ne-a scuipat între ochi în loc să facă reforme”;
  • „Am ajuns să fim luați de proști”.

Ovidiu Vanghele

Ovidiu Vanghele, despre Nicușor Dan: „Ticălos, scoate ce e mai purulent în el”

Jignirile lui Ovidiu Vanghele la adresa lui Nicușor Dan – președintele României – nu s-au oprit aici, iar lista continuă.

  • „Ticălos” / „Ticăloșie”

Folosit direct cu privire la numirile făcute în Justiție: „Numirea Cristinei Chiriac e adevărata ticăloșie… Nu poți simplu… e ticălos”, respectiv „Nu știu dacă e mai simpatic Bolojan sau mai ticălos Nicușor”.

  • „Zâmbind aproape tâmp”

Descrierea reacției sale la depunerea jurământului guvernului: „L-am văzut pentru prima oară pe Nicușor Dan zâmbind iar cu gura până la urechi, aproape tâmp așa”.

  • „Delir dement” și „pierzanie mintală”

 „…să continue într-un delir așa dement… al doilea maxim moment de pierzanie mintală produs de acest individ”.

  • „Scoate ce e mai purulent din el”

Referire la conferințele sau aparițiile sale de la ore târzii: „La 11:00 noaptea se întinde un picuț la vorbă… și scoate ce e mai rău și mai purulent efectiv din el”.

  • „Prostește publicul în ultimul hal”

Reproșul că își justifică deciziile prin argumente nesincere: „Ori a fost prostit în ultimul hal pe tema asta, ori încearcă să ne prostească în ultimul hal”.

  • Despre consecințele deciziilor lui Nicușor Dan

„…jocul politic al lui Nicușor Dan, valul de mizerie politică ridicat de acțiunile președintelui Nicușor Dan l-au dus pe Marian Neacșu înapoi la Palatul Victoria

  • Despre discursul triumfalist în plină criză

„…să vii în acest căcat care se numește program…”, a spus Ovidiu Vanghele.

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