„Eu nu sunt un gunoi!” Nicușor Dan, explicații dure după scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni: „Este violență / „Poate mâine un copil îi ia exemplul și înjură profesorii / Poate le dă cu ceva în cap”

Președintele Nicușor Dan revine cu explicații după scandalul provocat de decizia de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni. Șeful statului susține că nu este vorba doar despre o ofensă personală, ci despre respectul datorat instituțiilor publice și oamenilor care lucrează în slujba statului român. Nicușor Dan avertizează că violența verbală poate alimenta violența fizică și că asemenea manifestări nu trebuie tolerate în spațiul public.

„Eu nu sunt un gunoi și, în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă. Mai importantă decât atât este demnitatea funcției publice. Eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român: polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari, judecători. Și nu pot accepta ca vreuna dintre aceste persoane, care lucrează pentru statul român, să fie tratată ca un gunoi de un cetățean al acestui stat”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Este o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși”

Președintele consideră că atacurile și jignirile îndreptate împotriva reprezentanților instituțiilor publice depășesc nivelul unor conflicte personale și afectează inclusiv autoritatea statului.

„Este o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și a autorității statului român. Respectul față de stat se manifestă și prin modul în care te adresezi unui angajat al statului”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a insistat că România are nevoie de mai mult respect pentru propriile instituții, atât în interiorul țării, cât și în relațiile cu exteriorul.

„Statul român nu este suficient de respectat nici înăuntru, nici în afară și trebuie să începem prin a ne respecta noi înșine”, a adăugat președintele.

Avertismentul președintelui: „Violența verbală generează violență fizică”

Un alt argument invocat de Nicușor Dan privește efectele pe care limbajul agresiv din spațiul public le poate avea asupra societății, în special asupra copiilor.

Șeful statului susține că normalizarea insultelor la adresa reprezentanților autorității poate încuraja comportamente similare în relațiile de zi cu zi și poate contribui la escaladarea violenței.

„Al treilea nivel este cel al violenței în spațiul public. Violența verbală generează violență fizică. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean i se adresează președintelui țării spunându-i că este un gunoi? Ar înțelege că și el se poate raporta la fel față de profesori, părinți, poate mâine le dă cu ceva în cap. Trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, a avertizat Nicușor Dan.

Scandalul de la Cotroceni, după ce un jurnalist a fost interzis la conferințele de presă

Controversa a izbucnit marți, 10 noiembrie, când președintele Nicușor Dan i-a comunicat public jurnalistului Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, că nu va mai putea participa la conferințele sale de presă de la Palatul Cotroceni pe durata mandatului prezidențial.

Decizia a fost anunțată după ce jurnalistul i-a adresat o întrebare referitoare la activitatea procurorului general Cristina Chiriac. În loc să răspundă la întrebarea respectivă, Nicușor Dan a invocat injuriile pe care Vanghele i le-ar fi adresat anterior.

Președintele a precizat că dispusese deja interzicerea accesului jurnalistului, însă colaboratorii săi nu puseseră în aplicare această măsură.

Vanghele, tir de injurii la adresa președintelui

Surprinzător, însă, Ovidiu Vanghele l-a „țintit” în foarte multe rânduri pe Nicușor Dan, în podcastul „Judecata de Acum” sau pe pagina sa de Facebook.