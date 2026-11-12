De mai bine de un secol, Marea Britanie marchează „Duminica Comemorării” printr-o ceremonie de precizie impecabilă la monumentul The Cenotaph, o tradiție născută după Primul Război Mondial pentru a onora eroii căzuți la datorie. Ediția din acest an a adus însă și un moment haios oferit de cadeții britanici din Suffolk, care au fost surprinși defilând complet desincronizat pe Whitehall.

Imaginile cu tinerii voluntari care au pierdut cadența în timpul defilării s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare și au devenit un subiect de glumă, în special în cercurile pro-ruse care spun că Londra vrea să lupte cu Vladimir Putin cu acești soldați.

În timp ce o parte dintre cadeți pășesc cu piciorul stâng înainte, alții pășesc cu dreptul, iar cadența diferă chiar și între cei aflați pe același rând.

Spre deosebire de militarii de carieră, cadeții din Army Cadet Force sunt adolescenți cu vârsta între 12 și 18 ani dintr-o organizație de tineret sponsorizată de armată, care se întâlnesc foarte rar la detașamentele locale.

Parada Națională a Comemorării din Londra din acest an a avut loc pe 8 noiembrie, la monumentul Cenotaf de pe bulevardul Whitehall. Această paradă este organizată anual în „Duminica Comemorării”, cea mai apropiată duminică de data de 11 noiembrie, pentru a onora militarii și civilii britanici și din Commonwealth căzuți în cele două Războaie Mondiale și în conflictele ulterioare.