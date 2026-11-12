Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, amenințată de fermierii europeni. Cum ar putea fi blocată

O eventuală aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană a stârnit discuții în rândul fermierilor europeni. Procesul de aderare ar risca să fie îngreunat de opoziția agricultorilor europeni, îndeosebi de cei din statele vecine. Aceștia se tem că produsele ucrainene, mai ieftine, vor afecta competitivitatea agriculturii din statele membre.

Fermierii europeni se tem de concurența marilor exploatații agricole din Ucraina, care produc cereale și oleaginoase mai ieftin. Ei reclamă diferențele de costuri și de reguli privind pesticidele, îngrășămintele și protecția mediului.

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„Cea mai mare îngrijorare este că prețurile produselor noastre vor scădea”, a declarat Miroslaw Halej, un fermier polonez care cultivă grâu, sfeclă de zahăr și rapiță.

Situația ar fi cunoscută și la Bruxelles. Comisia Europeană ia în calcul restricții pentru unele produse agricole ucrainene, inclusiv cereale, chiar și după aderarea țării la blocul comunitar. Măsurile ar putea limita accesul pe piața comunitară și subvențiile agricole, arată Reuters.

În ce mod ar putea fi îngreunat procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană

Pe de altă parte, Kievul respinge impunerea unor restricții permanente pentru produsele agricole. Oficialii ucraineni acceptă perioade de tranziție, dar nu limitarea pe termen nelimitat a accesului la piața UE. În acest sens, domeniul agriculturii ar putea să complice negocierile de aderare ale Ucrainei la UE, deja îngreunate de război și reformele necesare. Deși fermierii nu pot bloca direct procesul, nemulțumirile lor pot influența guvernele europene. Aderarea necesită acordul unanim al celor 27 de state membre.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Heorhii Tîhîi, a declarat că un anumit scepticism în cadrul UE era de așteptat, dar a adăugat: „Integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană este benefică pentru Uniunea Europeană. Nu este vorba pur și simplu despre faptul că Ucraina cere să fie primită. Ucraina deține cea mai capabilă armată de pe continent, ​​o forță de un milion de oameni, călită în lupte și pregătită de luptă”.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ