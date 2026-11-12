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Proaspăt revopsit PNL-ist anti-PSD, Ludovic Orban îl laudă pe Victor Ponta și guvernarea USL: „Nu a existat dezmățul ăsta bugetar” / „A fost un Cod fiscal pro-business și pro-cetățean”

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Ludovic Orban, revenit în PNL și din nou luptător anti-PSD, după cinci ani petrecuți în afara partidului, are cuvinte surprinzător de laudative la adresa fostului premier PSD Victor Ponta, dar și la adresa guvernării PSD-PNL (USL). El susține că, spre deosebire de alte guvernări social-democrate, Executivul condus de Ponta a menținut deficitul bugetar sub control și a promovat politici fiscale favorabile mediului de afaceri și cetățenilor. PSD și PNL au guvernat împreună din 2011 până în 2014, când s-a rupt USL.

Ludovic Orban a afirmat că guvernările PSD și PNL nu trebuie judecate „la grămadă”, întrucât politicile economice și bugetare au fost diferite în funcție de liderii partidelor și de premierii aflați la conducerea Executivului.

În acest context, fostul premier liberal a ales să ofere drept exemplu pozitiv chiar guvernarea lui Victor Ponta, unul dintre adversarii săi politici din trecut.

„Depinde cine a condus Partidul Național Liberal, depinde cine a condus PSD, depinde cine a fost premier PSD. Am să dau un exemplu în care n-o să fiu foarte popular, dar în timpul guvernării Ponta nu a existat dezmățul ăsta bugetar, a existat un deficit ținut sub control și a existat o abordare destul de riguroasă în materie de disciplină fiscal-bugetară”, a declarat Ludovic Orban.

Fostul șef al Guvernului a mers mai departe și a apreciat inclusiv politica fiscală promovată în perioada în care Victor Ponta conducea Executivul.

„Mai mult decât atât, a și fost o perioadă în care, sigur, și cu votul PNL, a fost un cod fiscal pro-business și pro-cetățean care a fost pus în practică, deci nu trebuie judecat la grămadă”, a adăugat Orban.

Afirmațiile sale fac trimitere la perioada 2012–2015, când Victor Ponta a fost prim-ministru. Datele economice arată că deficitul bugetar al României s-a redus în acei ani, ajungând la aproximativ 1,2% din PIB în 2014 și 0,5% în 2015, potrivit metodologiei europene. Tot în 2015 a fost adoptat noul Cod fiscal, inclusiv cu voturile parlamentarilor PNL, care prevedea reduceri importante de taxe.

Ludovic Orban se întoarce în PNL după ruptura provocată de alianța cu PSD

Declarațiile favorabile la adresa guvernării Ponta vin la numai o zi după ce Ludovic Orban și Ilie Bolojan au anunțat oficial demararea procesului de fuziune prin absorbție a Forței Dreptei de către PNL.

Miercuri, 11 noiembrie 2026, cei doi lideri au susținut o conferință de presă comună, în care au prezentat proiectul reunificării liberalilor. Bolojan i-a transmis fostului președinte PNL mesajul „Bine ai revenit acasă!”, iar Orban a declarat că nu mai există motive pentru ca membrii Forței Dreptei să rămână în afara partidului.

Fuziunea urmează să fie negociată până la începutul lunii decembrie, iar procedurile statutare ar trebui finalizate în primul trimestru al anului 2027.

Revenirea marchează o schimbare importantă în traseul politic al lui Ludovic Orban. Acesta a părăsit PNL în 2021, după ce a pierdut conducerea formațiunii în fața lui Florin Cîțu, iar liberalii au ajuns să formeze un guvern împreună cu PSD.

Orban a criticat vehement, în repetate rânduri, colaborarea dintre cele două partide și l-a acuzat pe Klaus Iohannis că a împins PNL într-o alianță contrară voinței electoratului liberal. Ulterior, a înființat Forța Dreptei, partid pe care acum îl readuce în PNL.

Culmea, în trecut, chiar Ludovic Orban gira alianța cu PSD.

De la acuzații de corupție la aprecieri pentru disciplina bugetară. Istoria conflictului Orban–Ponta

Aprecierile făcute acum de Ludovic Orban sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât relația sa cu Victor Ponta a fost, în trecut, una profund conflictuală.

În octombrie 2014, în timpul campaniei prezidențiale, Orban, pe atunci vicepreședinte PNL, a depus o sesizare la Agenția Națională de Integritate împotriva lui Victor Ponta și a soției acestuia de la acea vreme, Daciana Sârbu. Liberalul susținea că cei doi nu și-ar fi declarat corespunzător averea, invocând existența a șapte imobile.

Orban a anunțat atunci și sesizarea Parchetului General pentru presupuse fapte de fals în declarații, lansând acuzații extrem de dure la adresa premierului PSD.

„Vreau să-i dau jos masca lui Victor Ponta”, declara Orban, acuzându-l pe liderul social-democrat de legături cu afaceri de corupție.

Conflictul a continuat și în anii următori. În februarie 2020, Victor Ponta declara public, într-un interviu pentru Digi24, că are o relație personală „foarte rea” cu Ludovic Orban, tocmai din cauza demersurilor făcute de acesta împotriva Dacianei Sârbu.

„Eu am considerat că politica se face între politicieni”, spunea Ponta, reproșându-i fostului lider liberal că și-a implicat familia în disputa politică.

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