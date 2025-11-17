După ce premierul Ilie Bolojan a declarat recent că toate companiile de stat nerentabile vor fi închise, vine fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui(USR) şi spune că, în realitate lucrurile nu vor sta deloc aşa.

Una dintre companiile aflate în situaţia menţionată mai sus este şi CFR Marfă. Premierul Bolojan a menţionat numele respectivei companii ca fiind una nerentabilă, care trebuie închisă.

„În companiile unde sunt pierderi cronice, unde pasivul este mult mai mare decât activul, să finalizăm procedurile de lichidare. Aceste companii care sunt de fapt o gaură neagră, nu mai trebuie să aibă activitate. Companiile de stat trebuie lichidate, o parte dintre ele, și în aceste zile definitivăm lista. Săptămâna viitoare se va comunica lista pe care Guvernul va lucra într-o primă etapă pentru definitivarea acestora. (…) CFR Marfă este una dintre ele”, a declarat Bolojan acum câteva zile.

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui scrie luni, pe facebook, că în realitate nu va avea loc nicio reformă în respectiva societate, din contră. Practic, va fi aceeaşi Mărie, dar cu altă pălărie.

„CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Ne-am bucurat că în sfârșit scapă România de vestigii comuniste. O gaură neagră în minus. Din păcate nu e așa. De fapt guvernul mută activele, salariații și activitatea CFR Marfă de pe o companie pe alta. Mai precis de pe o companie de stat pe o altă companie de stat. Nu se face nicio reformă. Doar se redenumește o companie de stat și i se mai șterg datoriile (tot banii dumneavoastră). Adică fix ce s-a făcut și până acum. Ce va face noua companie de stat? Fix ce a făcut și fosta companie de stat.”

Năsui îl acuză pe premier că vrea să se folosească de o „veche şmecherie”, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul Radet care s-a transformat în Termoenergetica.

„CFR Marfă 1 a făcut atâtea pierderi încât este îngropată de datorii. Așa că marea idee a politicienilor nu e să oprim morișca de pierdut banii contribuabilului, ci să facă un CFR Marfă 2. Adică o nouă companie de stat care să facă fix același lucru ca prima. Evident, cu marketingul că „nu mai merge așa” și că „s-a terminat cu șmecheria”. De fapt șmecheria e veche, doar oamenii sunt noi. A fost aplicată chiar de multe ori schema asta. Sistematic rezultatul a fost același. De exemplu atunci când în București compania de stat Radet a fost închisă și toată activitatea a fost transferată pe compania de stat Termoenergetica. Au funcționat lucrurile diferit? Absolut deloc. Au funcționat la fel. De ce s-ar fi schimbat ceva?”, mai scrie Năsui.

Prin urmare, potrivit aceluiaşi Claudiu Năsui, CFR Marfă se va transforma în „Carpatica Feroviar”; companie care va primi fonduri de la bugetul de stat.

„Așa va fi și în cazul CFR Marfă. E doar o schimbare de denumire în „Carpatica Feroviar”. Și totuși, unde avea CFR Marfă datorii? Marea majoritate tot la stat și alte companii de stat. Adică a fost subvenționată mascat tot din banii dumneavoastră. Și noua companie de unde credeți că va fi finanțată? Nu trebuie să ghiciți. Tot de la stat, unde aceiași politicieni care v-au tot crescut taxele, le vor crește în continuare. Pentru că ei nu dau din banii lor, dau din banii dumneavoastră. PR-ul, marketingul și propaganda făcute ca să dea impresia că se face „ceva” nu țin loc de reformă. Dar dacă ne uităm pe cifre, realitatea e foarte diferită decât povestea prezentată. Totul continuă fix cum a fost. Zero reforme, taxe tot mai mari, salarii mai mici și prețuri mai mari”, mai semnalează fostul ministru USR al Economiei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan amenință companiile datoare la stat cu lichidarea: „CFR Marfă este una dintre ele”

Companiile şi firmele din ţara noastră se confruntă tot mai des cu probleme. Este înregistrat un val de INSOLVENȚE la privaţii din România