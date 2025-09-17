Claudiu Năsui îi bate obrazul lui Ilie Bolojan: „Guvernul cumva a găsit bani pentru a crește (din nou) subvenția pentru partide”

Fostul ministru USR al Economiei îi suflă în ceafă premierului Ilie Bolojan la fiecare afirmație pe care acesta din urmă o face public, referitor la măsurile fiscale. Claudiu Năsui argumentează, în ultima sa postare, de ce creșterea taxelor, impusă de Guvern, nu a scăzut cheltuielile, așa cum s-a anunțat, ba dimpotrivă.

Într-o postare pe facebook, Năsui scoate în evidență faptul că, „în primele două luni de guvernare Bolojan cheltuielile n-au scăzut, ba chiar au crescut.”

„Premierul Bolojan a spus ieri că dacă nu scad cheltuielile va crește TVA la 23-24%. În primele două luni de guvernare Bolojan cheltuielile n-au scăzut, ba chiar au crescut. Cele mai mari creșteri de cheltuieli sunt la bunuri și servicii. Cu 25% mai mari în luna august a anului acesta decât anul trecut. Și cu 17% mai mult decât în luna anterioară.”

Fostul ministru USR apreciază scăderea taxelor ca fiind efectul direct al deciziilor politice ale guvernanților, nicidecum „un eveniment natural”.

„Scăderea cheltuielilor, de care premierul condiționează creșterea din nou a taxelor, nu este un eveniment natural. Nu se întâmplă independent de voința politică a guvernului. Are loc ca urmare a unor decizii politice. Iar deocamdată guvernul cumva a găsit bani pentru a crește (din nou) subvenția pentru partide. A găsit și pentru noi scheme de afaceri pe banii statului (două companii au primit peste 160 milioane lei). Iar majoritatea, 93%, a pensiilor speciale rămân neatinse. Măcar simbolic cele ale primarilor puteau fi anulate. În condițiile astea cheltuielile n-au cum să scadă. Și nu vor scădea de la sine. Așa cum nu au crescut de la sine. Cresc pentru că asta a fost decizia politică să crească.”

