Claudiu Năsui contrazice „propaganda economică” clamată de Ilie Bolojan: „Realitatea e și mai sumbră”

Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, a postat un mesaj dur în legătură cu deciziile economice luate de Guvernul Bolojan în numele austerității prin care trece România. Fostul ministru susține că cifrele etalate de Ilie Bolojan „arată o realitate foarte diferită de propagandă.” Claudiu Năsui acuză și faptul că educația a fost demomeniul de serviciu, sacrificat de guvernul în funcție.

„ Cifrele arat ă o realitate foarte diferită de propagandă”

„În luna august, prima lună cu taxele crescute ale guvernului Bolojan, cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile cu tot cu creșterile de taxe. Cheltuielile totale în luna august au fost de 59 miliarde de lei (față de 54 mld. anul trecut). Veniturile totale în luna august au fost de 49 miliarde de lei (față de 44 mld. anul trecut). Cheltuielile statului deci nu doar că nu scad, ci cresc în continuare. Dacă lăsăm cifrele totale la o parte și ne uităm numai pe venituri/cheltuieli curente (deci fără elemente excepționale), realitatea e și mai sumbră.

Guvernul a luat într-adevăr bani mai mulți prin creșterile de taxe. Cu 3.5 mld. lei mai mult decât anul trecut. Dar pe partea de cheltuieli, a cheltuit cu… 6 mld. lei mai mult decât anul trecut. În traducere: cheltuielile au crescut cu aproape dublu decât au crescut încasările din creșterile de taxe. Dacă facem o analiză pe domenii, vedem că mici scăderi de cheltuieli au avut într-adevăr loc.

Mai știți conferințele de presă din luna august cu declarații pompoase despre diverse tăieri? Acele tăieri au fost infime la scara deficitului bugetar. Singurul loc unde guvernul Bolojan a făcut tăieri semnificative este la educație. În condițiile astea nu poate fi vorba nici de reducere a deficitului, nici de relansare economică. Antreprenorii și mediul privat au fost mințiți și duc tot greul. Și tot degeaba pentru că cheltuielile cresc mai mult decât creșterile de taxe”, este mesajul postat de Claudiu Năsui.

PSD ia în calcul s ă treacă prin Parlament prelungirea plafonării la alimentele de bază

Partidul Social Democrat ia în calcul adoptarea în Parlament a unei măsuri privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, spun surse politice pentru Gândul. Asta dacă premierul Bolojan nu se răzgândește, între timp.

Social-democrații vor face presiune pentru a fi adoptată, totuși, în Guvern decizia de prelungire. Plafonarea ar urma să expire la 1 octombrie.

„Dacă Bolojan continuă să se împotrivească, în ciuda evidențelor, atunci luăm în calcul să o facem prin Parlament”, precizează sursele politice.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: