Prima pagină » Actualitate » Claudiu Năsui contrazice „propaganda economică” clamată de Ilie Bolojan: „Realitatea e și mai sumbră”

Claudiu Năsui contrazice „propaganda economică” clamată de Ilie Bolojan: „Realitatea e și mai sumbră”

Mara Răducanu
16 sept. 2025, 10:00, Actualitate
Claudiu Năsui contrazice

Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, a postat un mesaj dur în legătură cu deciziile economice luate de Guvernul Bolojan în numele austerității prin care trece România. Fostul ministru susține că cifrele etalate de Ilie Bolojan „arată o realitate foarte diferită de propagandă.” Claudiu Năsui acuză și faptul că educația a fost demomeniul de serviciu, sacrificat de guvernul în funcție. 

Cifrele arată o realitate foarte diferită de propagandă”

 „În luna august, prima lună cu taxele crescute ale guvernului Bolojan, cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile cu tot cu creșterile de taxe. Cheltuielile totale în luna august au fost de 59 miliarde de lei (față de 54 mld. anul trecut). Veniturile totale în luna august au fost de 49 miliarde de lei (față de 44 mld. anul trecut). Cheltuielile statului deci nu doar că nu scad, ci cresc în continuare. Dacă lăsăm cifrele totale la o parte și ne uităm numai pe venituri/cheltuieli curente (deci fără elemente excepționale), realitatea e și mai sumbră. 

Guvernul a luat într-adevăr bani mai mulți prin creșterile de taxe. Cu 3.5 mld. lei mai mult decât anul trecut. Dar pe partea de cheltuieli, a cheltuit cu… 6 mld. lei mai mult decât anul trecut. În traducere: cheltuielile au crescut cu aproape dublu decât au crescut încasările din creșterile de taxe. Dacă facem o analiză pe domenii, vedem că mici scăderi de cheltuieli au avut într-adevăr loc.

Mai știți conferințele de presă din luna august cu declarații pompoase despre diverse tăieri? Acele tăieri au fost infime la scara deficitului bugetar. Singurul loc unde guvernul Bolojan a făcut tăieri semnificative este la educație. În condițiile astea nu poate fi vorba nici de reducere a deficitului, nici de relansare economică. Antreprenorii și mediul privat au fost mințiți și duc tot greul. Și tot degeaba pentru că cheltuielile cresc mai mult decât creșterile de taxe”, este mesajul postat de Claudiu Năsui.

PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării la alimentele de bază

Partidul Social Democrat ia în calcul adoptarea în Parlament a unei măsuri privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, spun surse politice pentru Gândul. Asta dacă premierul Bolojan nu se răzgândește, între timp.

Social-democrații vor face presiune pentru a fi adoptată, totuși, în Guvern decizia de prelungire. Plafonarea ar urma să expire la 1 octombrie.

„Dacă Bolojan continuă să se împotrivească, în ciuda evidențelor, atunci luăm în calcul să o facem prin Parlament”, precizează sursele politice.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

PODCAST Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
11:21
Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
EXTERNE JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
11:13
JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
ACTUALITATE Valentin Stan: Autostrada A7 a fost trecută de la finanțare din împrumut la grant și apoi iar la împrumut
11:07
Valentin Stan: Autostrada A7 a fost trecută de la finanțare din împrumut la grant și apoi iar la împrumut
BREAKING NEWS Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale
11:00
Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale
VIDEO Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”
10:57
Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”
ACTUALITATE Jurgen Faff, administratorul companiei acuzate că ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra, REȚINUT pentru evaziune fiscală
10:54
Jurgen Faff, administratorul companiei acuzate că ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra, REȚINUT pentru evaziune fiscală
Mediafax
Dominic Fritz recunoaște: Liderii coaliției nu reușesc să se înțeleagă pe reforma administrației, se transmite „un semnal prost”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
22 de persoane, inclusiv Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimise în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Surpriza zilei: Ella Vișan are iubit! Cum a reacționat jumătatea ei când a văzut imaginile fierbinți cu Teo la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Mamele din România ar putea primi suma de 2.250 de lei, timp de un an
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Este acuzat de tentativă la lovitură de stat
Evz.ro
Anca Dinicu, victima unui incident în parcare. Vinovatul a fugit de la locul faptei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
ALINA, în vizorul fetelor din „Casa Iubirii”! Cum a reacționat Lia când a văzut-o alături de Robert în CAMERA ROȘIE: „Mai frumoasă nu există”. Noua concurentă a atras deja toate privirile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre oprire și staționare?
EXTERNE Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
11:10
Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
EXTERNE ONU acuză ISRAELUL de genocid împotriva palestinienilor, pe fondul operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza
10:54
ONU acuză ISRAELUL de genocid împotriva palestinienilor, pe fondul operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza
POLITICĂ Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri
10:48
Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri
ACTUALITATE DEZASTRU pentru Nicușor Dan. Nu se uită mai nimeni la interviurile cu el. Gâdea – Antena 3, abia pe locul 3. Cine a condus topul
10:38
DEZASTRU pentru Nicușor Dan. Nu se uită mai nimeni la interviurile cu el. Gâdea – Antena 3, abia pe locul 3. Cine a condus topul
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO
10:37
Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO
SPORT Când revine Adrian Șut pe teren/Gigi Becali, decizie de ultim moment: schimbare majoră în primul „11” la FCSB
10:36
Când revine Adrian Șut pe teren/Gigi Becali, decizie de ultim moment: schimbare majoră în primul „11” la FCSB