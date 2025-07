Clipe de coșmar pentru o familie de români în concediul din Halkidiki. Mașina le-a fost furată, la 7 minute după ce a fost parcată

O familie de români a trăit clipe de coșmar în concediul din Halkidiki. Au pornit la drum cu gândul să se relaxeze și să se bucure de sejur, la mare, însă membrii familiei au ajuns să trăiască un vis urât în momentul în care le-a dispărut mașina. La 7 minute după ce a fost parcat, autoturismul a fost furat. În cele din urmă, hoțul a fost depistat.

Turiștii români au mers în concediu în stațiunea Halkidiki din Grecia, dar au ajuns să trăiască clipe de coșmar, după ce mașina le-a fost furată din parcare. Situația a fost expusă pe grupul de Facebook „Forum Grecia”.

„Aveți grijă la mașini! Aseară i-a fost furată unui prieten o mașină electrică în câteva minute. Norocul lor a fost că nu au dezactivat nu știu ce funcție (mi-a zis, dar am uitat) și cu ajutorul aplicației și a gazdei (care știa zona) și era cu poliția în telefon, au reușit să o găsească. Paza bună…”, a scris o prietenă de familie pe grupul respectiv.

O familie de români a trăit clipe de coșmar în Halkidiki, după ce mașina le-a fost furată

Proprietarul mașinii a adus în atenție situația îngrijorătoare. Mașina a fost parcată la ora 21:07, iar la 21:14 a fost furată. Abia în jurul orei 21:35, familia a realizat că autoturismul nu se mai află în parcare. Hoțul, un tânăr din Bulgaria, parcursese 45 de kilometri și se îndrepta spre Salonic. Familia a sunat poliția și a cerut ajutorul gazdei. În cele din urmă, hoțul a fost identificat și prins.

„Mai nou, chiar dacă dezactivezi «keyless go», se pare că au apărut alte dispozitive (și da, a fost găsit la perchezițiile de la domiciliul hoțului). Nu mai este nevoie de clonarea / interceptarea cheii, absolut deloc. Se stă cu dispozitivul lângă mașină și în câteva minute reușesc să o deschidă. Norocul nostru a fost cu băiatul de la cazare, care cunoștea zona foarte a bine, am putut să o vedem pe GPS și în 30 de minute au găsit-o. Politia chiar și-a dat interesul, au fost chiar foarte ok, nu au avut ifose, aere de superioritate, nimic.

Chiar ne-au spus că am fost foarte norocoși că am observat dispariția ei așa de repede. Au dezactivat siguranță SOS, mai exact au topit-o. Și vorbesc la plural pentru că nici nu a fost unul singur! Așa că, aveți mare grijă! Concediu plăcut să aveți! Am uitat sa specific, acel dispozitiv poate deschide aproape, orice mașină mai nouă! Cică este ultimul nou apărut? Și culmea este că se găsește de vânzare și cei ce o vând nu răspuns în fața legii cu absolut nimic”, a povestit proprietarul mașnii, pe „Forum Grecia”, arată Adevarul.ro.

