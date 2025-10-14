Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre strategia de securitate a României.

„Într-un interviu acordat unui post de televiziune, în paralel cu cel acordat altui post de televiziune de Ludovic Orban, consilier prezidențial, Nicușor Dan ne-a anunțat că strategia de securitate a României va avea ca punct principal lupta împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva noastră. A definit războiul hibrid ca manifestându-se prin dezinformare pe rețelele sociale. Ca în orice război, sigur se va face o instituție de coordonare pentru combatare dezinformării din spațiul public. Nu știu, probabil condusă de el. Pe mine nu m-a mirat, pentru că, de ceva vreme, Nicușor Dan, care este un fixist după cum i se comandă, un roboțel, acum a fost updatat de băieți, de sistem, cu lupta împotriva dezinformării”, a spus Ion Cristoiu.

„Nimeni nu poate controla o rețea de socializare”

„(…) Primul lui mandat a fost dedicat țevilor. S-a dedicat atât de bine încât nu s-a rezolvat nici acum problema țevilor. Nu-mi pot explica această mânie a lui Nicușor Dan, această năpustire asupra rețelelor sociale decât prin faptul că rețelele sociale sunt un spațiu al libertății, la ora actuală, în care zburdă filmulețe, ironii la adresa lui. Toată nevolnicia lui este subiect de batjocură pe rețelele sociale.

Televiziunile controlează, astea ale mogulilor. Nu riscă nici televiziunea lui Dan Voiculescu, nici a lui Sebastian Ghiță. Cei doi moguli au un mare interes să se pună bine cu Nicușor Dan. Sebastian Ghiță, ca să i se termine dosarele, să se întoarcă și el înapoi, să mai facă și el ceva afaceri suplimentare, iar Dan Voiculescu să poată să primească înapoi banii care i-au fost confiscați în cadrul procesului. Deci, televiziunile, presa principală e ușor de stăpânit. Ai CNA, ai ANCOM, ai Pahonțu…

(…) Nimeni nu poate controla o rețea de socializare. (…) Atunci, și-a propus ca România să lupte nu împotriva sărăciei, nu împotriva veceurilor din curte, nu împotriva delăsării, ci împotriv Rusiei care duce un război hibrid. Foarte periculos, pentru că acest concept nu este definit. Și, cu atât mai mult, nu este definit conceptul de dezinformare în spațiul public”, a spus publicistul.

„Un grav atentat la libertatea de exprimare pe rețelele sociale”

„Este clar că, în mod inevitabil, războiul acelei instituții conduse, bănuiesc, de Nicușor Dan împotriva dezinformării în spațiul public va fi un grav atentat la libertatea de exprimare pe rețelele sociale. Eu cred că chiar înainte de a ajunge acest document în Parlament, unde va fi votat de PSD, PNL, UDMR, USR, aceste partide pro-europene, dee fapt, pro-jefuitoare, eu cred, pentru prima dată apelez la factorul străin, ca Administrația Trump să fie neapărat informată cu această încercare a unui președinte nevolnic, a sistemului prin el de a atenta la libertatea de expresie prin rețelele sociale. Noi știm că Administrația Trump și-a făcut un scop al activității din a opri cenzurare. Este clar că Nicușor Dan și băieții din spatele lui, care îl manevrează, țin neapărat să lanseze un război împotriva libertății de expresie”, a conchis publicistul.

