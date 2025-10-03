Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n...

De 24 de ore, România a devenit țara rinocerilor. De la lansarea videoclipului la piesa-manifest „Când rinocerii”, în care participă 31 de personalități par să își asume rolul de stâlpi ai moralității, plutesc în aer o singură întrebare. Cine sunt rinocerii? Cine sunt cei care se trezesc atunci „când ignorantu-i erudit și impostorul e integru”? Fostul membru CNA, Radu Herjeu, susține că a găsit un rinocer. Chiar în TAXI.
În 2022, când rămăsese luni întregi fără căldură sau apă caldă, ca mai toți bucureștenii, Dan Teodorescu îl invita pe Nicușor să-l pupe în c**. Doi ani și jumătate mai târziu, același Dan Teodorescu „avea onoarea” să-l felicite chiar la Cotroceni pe noul președinte al țării. Același Nicușor pe care îl invita la „o operațiune riscantă.”
Dan Teodorescu nu a fost invitat din întâmplare la învestirea lui Nicușor Dan. Alături de alte personalități, din care multe figuri apar în cel mai recent videoclip al trupei Taxi, a dus o campanie asiduă de promovare a candidatului Nicușor Dan, un președinte „Al românilor. Al nostru. Al meu.” La Cotroceni, solistul Taxi s-a strecurat printre influenceri și sarmale pentru a reuși să-i strângă mâna idolului său. Și și-au mulțumit reciproc. Fără pupături.
Deși se încadrează la descrierea celor care trezesc rinocerii, solistul Taxi se mândrește cu abilitatea de a înjura un om, ca mai apoi să-l pupe. După care, eventual să-l înjure din nou.
