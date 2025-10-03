Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n...

De 24 de ore, România a devenit țara rinocerilor. De la lansarea videoclipului la piesa-manifest „Când rinocerii”, în care participă 31 de personalități par să își asume rolul de stâlpi ai moralității, plutesc în aer o singură întrebare. Cine sunt rinocerii? Cine sunt cei care se trezesc atunci „când ignorantu-i erudit și impostorul e integru”? Fostul membru CNA, Radu Herjeu, susține că a găsit un rinocer. Chiar în TAXI.

Dan Teodorescu, solistul TAXI, „rinocer” sub acoperire

În 2022, când rămăsese luni întregi fără căldură sau apă caldă, ca mai toți bucureștenii, Dan Teodorescu îl invita pe Nicușor să-l pupe în c**. Doi ani și jumătate mai târziu, același Dan Teodorescu „avea onoarea” să-l felicite chiar la Cotroceni pe noul președinte al țării. Același Nicușor pe care îl invita la „o operațiune riscantă.”

Dan Teodorescu nu a fost invitat din întâmplare la învestirea lui Nicușor Dan. Alături de alte personalități, din care multe figuri apar în cel mai recent videoclip al trupei Taxi, a dus o campanie asiduă de promovare a candidatului Nicușor Dan, un președinte „Al românilor. Al nostru. Al meu.” La Cotroceni, solistul Taxi s-a strecurat printre influenceri și sarmale pentru a reuși să-i strângă mâna idolului său. Și și-au mulțumit reciproc. Fără pupături.

Dan Teodorescu: „Îmi voi înjura președintele”

Deși se încadrează la descrierea celor care trezesc rinocerii, solistul Taxi se mândrește cu abilitatea de a înjura un om, ca mai apoi să-l pupe. După care, eventual să-l înjure din nou.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vasile Ernu atacă piesa manifest și videoclipul “oportunist” al trupei Taxi: „Critică moale, pufoasă, fără colțuri/Gurile rele zic că sunt cei de la „sarmalele inaugurale de la Cotroceni”

Susținătorii lui Nicușor Dan s-au reunit într-un videoclip-manifest împotriva sistemului. Mulți dintre ei au mâncat sarmale la Cotroceni după învestire