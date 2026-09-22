CNAB a atribuit contractul de supervizare pentru noul terminal de la Otopeni. Tecnic Consulting Engineering Romania, desemnată câștigătoare

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a atribuit contractul pentru serviciile de supervizare necesare dezvoltării infrastructurii Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București. Comisia de evaluare a desemnat câștigătoare oferta depusă de asocierea Tecnic Consulting Engineering Romania – Hill International (Bucharest) – Hill International N.V.

Contractul are o valoare de 63,65 milioane de lei, fără TVA, potrivit raportului de atribuire consultat de Economedia, scrie Mediafax.

CNAB estimase inițial valoarea contractului la 88,86 milioane de lei, fără TVA. Astfel, suma la care a fost atribuit contractul este cu aproximativ 25,2 milioane de lei, respectiv 28,4%, mai mică decât estimarea autorității contractante.

Procedura de achiziție a fost lansată în noiembrie 2025. Contractul de consultanță vizează perioada de proiectare, achiziție a lucrărilor, execuție și garanție pentru infrastructura necesară acomodării traficului prognozat pentru anul 2040.

Contractul face parte din Etapa I a Programului Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă București (AIHCB), prin care CNAB pregătește infrastructura pentru traficul estimat în 2040.

Licitația pentru serviciile de consultanță a avut o valoare estimată de 88,86 milioane de lei și a fost publicată în noiembrie 2025. Contractul de supervizare este atribuit în contextul proiectului de construire a noului terminal de pasageri al Aeroportului Henri Coandă.

Un proiect de 176.000 de metri pătrați pentru traficul estimat în 2040

Noul terminal este proiectat pentru un trafic de aproximativ 30 de milioane de pasageri pe an în 2040 și va avea o suprafață de circa 176.000 de metri pătrați. Infrastructura va putea gestiona, la orele de vârf, un flux de până la 6.500 de pasageri pe oră.

Proiectul prevede cel puțin 48 de standuri noi pentru aeronave și 20 de punți de îmbarcare, alături de sisteme moderne pentru gestionarea bagajelor și controlul de securitate.

Terminalul va avea zone destinate atât companiilor aeriene tradiționale, cât și operatorilor low-cost, precum și spații comerciale și de alimentație publică, saloane de protocol și sisteme moderne de informare a pasagerilor.

Planul CNAB prevede și construirea unor noi căi de rulare pentru aeronave, precum și a infrastructurii necesare operării acestora. Totodată, proiectul include o rețea de drumuri de acces în zonele landside și airside.

Sunt incluse drumuri și pasaje subterane

Între terminalul actual și viitorul terminal sunt prevăzute, printre altele, drumuri și pasaje subterane.

Noul terminal urmează să fie conectat atât la infrastructura rutieră, cât și la cea feroviară. Proiectul prevede stații pentru transportul public, zone pentru autocare și taxiuri.

Programul include și o serie de alte facilități, precum un turn de control, remiză PSI, zone pentru activități de handling, clădiri administrative, stații de transformare, stații de epurare și parcări.

Noul terminal va fi construit modular, astfel încât punerea sa în funcțiune să se poată realiza etapizat, pe măsură ce traficul aerian crește. Contractul pentru proiectare și asistență tehnică are o durată totală de 126 de luni (aproximativ 10 ani și jumătate).

Pe termen mai lung, programul strategic al CNAB prevede și dezvoltarea infrastructurii pentru traficul de mărfuri și poștă, inclusiv o platformă multimodală cargo și un parc tehnologic pentru activități conexe transportului aerian.