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Raluca Turcan, mesaj pentru parlamentari înaintea votului Guvernului Mureșan: „Fiecare trebuie să spună ce model de Românie susține”

Raluca Turcan, mesaj pentru parlamentari înaintea votului Guvernului Mureșan: „Fiecare trebuie să spună ce model de Românie susține”
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Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Raluca Turcan afirmă că Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan va ajunge la vot în Parlament, indiferent de declarațiile politice din această perioadă.

Turcan spune că Siegfried Mureșan și premierul interimar Ilie Bolojan au prezentat, în ședința grupurilor parlamentare ale PNL, direcțiile viitorului Executiv: „o Românie fără echivoc pro-europeană, cu un stat de drept puternic, un stat reformat, care funcționează pentru oameni și le respectă banii”.

Turcan critică poziția PSD, care a decis să nu susțină Guvernul Mureșan, și susține că social-democrații lasă deschisă inclusiv perspectiva unui guvern alături de AUR.

Turcan: ”Guvernul Mureșan va merge la vot în Parlament, indiferent de declarațiile politice”

Printre măsurile propuse de Guvernul Mureșan, Turcan enumeră un Executiv cu maximum trei secretari de stat în ministere și maximum trei vicepremieri, comasarea instituțiilor publice și reducerea birocrației, precum și reducerea numărului de parlamentari în acord cu rezultatele ultimului recensământ.

”Guvernul Mureșan va merge la vot în Parlament, indiferent de declarațiile politice. Acolo se va vedea limpede ce fel de Românie susține fiecare parlamentar.

Astăzi, la ședința Grupurilor parlamentare PNL, premierul desemnat Siegfried Mureșan și premierul interimar Ilie Bolojan au prezentat foarte clar direcția viitorului Guvern: o Românie fără echivoc pro-europeană, cu un stat de drept puternic, un stat reformat, care funcționează pentru oameni și le respectă banii.
În fața acestei variante, PSD spune „nu” și lasă deschisă inclusiv perspectiva unui Guvern alături de AUR. În România lor, reforma statului și direcția pro-europeană a României sunt puse intre paranteze”, a scris Turcan.

De asemenea, liberala menționează eliminarea cumulului pensie-salariu la stat și continuarea reformei pensiilor speciale, listarea și, acolo unde este cazul, privatizarea companiilor de stat, precum și reorganizarea ANAF pentru combaterea marilor fraude și a evaziunii fiscale.

Turcan mai susține că majorările de taxe și impozite adoptate până acum au fost „decizii dificile”, luate în contextul stabilizării finanțelor țării. Ea afirmă că premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis că anul viitor nu vor fi majorate taxele și impozitele.

”Și încă ceva foarte important: creșterile de taxe și impozite au fost decizii dificile, pe care nu le-a dorit nimeni, luate într-un moment în care stabilizarea finanțelor țării le-a făcut inevitabile. Premierul desemnat a spus clar că anul viitor nu vor fi majorate taxe și impozite, în ciuda informațiilor mincinoase aruncate în spațiul public.
După ce vom depune programul de guvernare și lista de miniștri, fiecare parlamentar trebuie să spună, prin vot, ce model de Românie susține”, a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.
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