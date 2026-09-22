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Nicușor Dan a participat la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU. Întâlniri bilaterale cu președinții Senegalului și Guineei

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Președintele României, Nicușor Dan, a participat marți, la New York, la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. În marja reuniunii, șeful statului a avut întâlniri bilaterale cu președintele Senegalului, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, și cu președintele Republicii Guineea, Mamadi Doumbouya.

În cea de-a treia zi a vizitei sale la New York, Nicușor Dan a participat la sesiunea de deschidere a dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU, reuniune la care sunt prezenți șefi de stat și de guvern și alți reprezentanți de rang înalt ai statelor membre.

Nicușor Dan, întâlniri cu președinții Senegalului și Guineei

În marja reuniunii, Nicușor Dan a avut întâlniri bilaterale cu președintele Republicii Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, și cu președintele Republicii Guineea, Mamadi Doumbouya.

Discuțiile au avut loc în contextul participării liderilor celor două state la lucrările Adunării Generale a ONU.

Nicușor Dan va susține miercuri un discurs

Președintele României va susține miercuri, 23 septembrie, intervenția națională a României în plenul Adunării Generale. Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan va participa în aceeași zi și la două reuniuni dedicate Ucrainei.

Este prima participare a lui Nicușor Dan la reuniunea la nivel înalt a Adunării Generale a ONU în calitate de președinte al României.

În cadrul deplasării, șeful statului a avut deja întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri din New York și cu membri ai comunității românești din Statele Unite. Marți, după întâlnirea cu reprezentanții comunității românești, președintele a susținut și declarații de presă.

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