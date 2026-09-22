Președintele american Donald Trump a vorbit în discursul său de la Adunarea Generală a ONU despre motivele care l-au determinat să atace Iranul în ultimele 12 luni.

Președintele SUA a justificat declanșarea operațiunilor militare Midnight Hammer și Epic Fury pentru a opri regimul islamic de la Teheran să fabrice arme nucleare.

„Finalizăm afaceri neterminate. Un exemplu ar fi sponsorul nr. 1 al terorismului, Republica Islamică a Iranului. De 51 de ani, regimul fanatic iranian a făcut masacre, haos și a răspândit moartea în Orientul Mijlociu și dincolo. Din prima zi în care am intrat în arena politică, mi-am promis că nu voi permite Iranului să obțină arma atomică. Am deschis negocierile imediat pentru cooperare economică și la schimb trebuiau să înceteze programul nuclear iranian. Dar au refuzat. A fost o mare greșeală.”â

De asemenea, el a acuzat Republica Islamică Iraniană pentru crime comise în Orientul Mijlociu, inclusiv pentru sprijinirea unor grupuri teroriste proxy în comiterea masacrului de la 7 octombrie 2023. Trump susține că a negociat cu Teheranul, dar regimul i-a refuzat condițiile. Liderul american a tras un semnal de alarmă că Iranul avea rachete cu care putea să lovească Europa, făcând aluzie la țările europene membre NATO care nu l-au sprijinit în război.

„În cadrul operațiunii Midnight Hammer, forțele militare ale SUA au transformat programul nuclear iranian într-un munte de moloz. Și din nou le-am cerut iranienilor să negocieze și ei au refuzat. Ei aveau rachete capabile cu care să lovească Europa și erau foarte mândri. Sper că europenii realizează că obiectivul Iranului este să construiască o bombă nucleară.”

Președintele spune că Iranul a fost înfrânt și că este în prag de colaps economic și a lăudat flota SUA pentru reluarea cu succes a tranzitului petrolier prin strâmtoarea Ormuz, blocată și minată din martie de Corpurile Gărzilor Revoluționare din Iran.

„După ce le-am acordat șanse Iranului, am trecut la acțiune. Ca rezultat al Operațiunii Epic Fury, 159 dintre navele lor zac pe fundul mării. Aviația lor s-a dus. Sistemul lor radar s-a dus. Fabricile lor de armament s-a dus. Economia lor s-a dus. Ce nu s-a dus este inflația care le năruie țara, care a ajuns la peste 300%. Vreau să-i mulțumesc Consiliului de Securitate al ONU pentru că a votat rezoluția prin care a condamnat atacurile teroriste ale Iranului asupra navelor comerciale. Flota SUA a reușit să escorteze nave pentru transportarea a peste unui miliard de barili de țiței prin strâmtoarea Ormuz. ”

În stilul omului de stat roman Quintus Fabius Maximus care i-a dat Cartaginei opțiunea de a alege între pace și război, Trump a amenințat cu anihilarea Republicii Islamice dacă nu se ajunge la o înțelegere.

Liderul american spune că este foarte probabil să se ajungă la încheierea unui acord de pace după alegerile intermediare de pe 3 noiembrie.

„Am decizii MARI de luat. Vom negocia o înțelegere prin care Iranul ar putea să se refacă pentru a deveni cea mai măreață țară din Orientul Mijlociu? Sau voi anihila RAPID Republica Islamică Iraniană? Îi voi târî în iad, fără șanse de supraviețuire și speranță, pentru multe generații? Dar cred că vom ajunge la o înțelegere după alegeri.”

Președintele a invitat națiunile să se alăture campaniei SUA pentru izolarea economică a Iranului, pentru a forța Teheranul să revină la masa negocierilor.

„Se tot spune că SUA au penurie de muniție. Asta nu e adevărat. Avem mai multă muniție decât ne gândim să o folosim și fabricăm mai repede decât am făcut-o vreodată. În viitorul apropiat, fabrici masive de armament vor fi construite. 18 dintre ele vor fi finalizate foarte repede. Vom putea să ne aprovizionăm aliații mai repede cu toate tipurile de rachete. Invit toate națiunile să ni se alăture în izolarea Iranului până va înceta să mai atace navele comerciale. Regimul terorii se comportă urât nu pentru că este puternic și încrezător, ci pentru că slăbit” , a avertizat președintele.”

Sursa Video: ONU