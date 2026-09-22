Premierul Ungariei, Péter Magyar, a declarat că țara sa nu face parte din formatul „Carpathian Eight” (Cei 8 din Carpați – C8), inițiat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru consolidarea cooperării între țările din regiunea Carpaților.

Péter Magyar: „Din motive întemeiate, nu am participat”

Magyar a făcut declarația luni, în Parlamentul de la Budapesta, și a precizat că Ungaria a fost invitată să se alăture inițiativei, însă nu a acceptat invitația. Premierul nu a explicat care au fost motivele pentru care Budapesta a refuzat să participe.

„Am fost invitați, dar, din motive întemeiate, nu am participat”, a declarat Magyar, subliniind că Ungaria „nu participă la acest demers”.

Ce este „Carpathian Eight”

Volodimir Zelenski a anunțat pe 18 septembrie crearea formatului „Carpathian Eight”, care are în vedere Ucraina și șapte țări europene: România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria și Ungaria. Uniunea Europeană participă, de asemenea, la format.

Primul summit al C8 s-a desfășurat în perioada 18-20 septembrie, în regiunea Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. Statele membre vor colabora în domeniul securității, energiei, logisticii, legăturilor economice transfrontaliere și sprijinului pentru comunitățile locale

Deși Ungaria nu a aderat la format, la summit a fost prezent adjunctul ambasadorului ungar la Kiev. Ministerul ungar de Externe a precizat ulterior că Budapesta nu a aderat nici la declarația adoptată în urma reuniunii, semnată de reprezentanții Ucrainei, Austriei, României, Poloniei, Serbiei și Slovaciei.

Ministrul ucrainean de Externe îl critică pe Magyar

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că a rămas surprins de declarațiile premierului ungar cu privire la Ucraina, pe care descris drept declarații „nefondat de conflictuale”.

„Această inițiativă vizează dezvoltarea întregii noastre regiuni și contribuie la prosperitate, interconectare și realizarea de proiecte reciproc avantajoase în cele opt țări din regiunea Carpaților”, a scris Sîbiha pe X.

El a adăugat că motivele pentru care Ungaria refuză să participe la format rămân necunoscute.

Andrii Sîbiha: „ Ceea ce auzim din Budapesta în ultima vreme ne surprinde ”

Sîbiha a reacționat și la o altă declarație a lui Magyar, potrivit căreia guvernul ungar nu va permite construirea pe teritoriul Ungariei a unor depozite de petrol destinate Ucrainei.

Ministrul ucrainean de Externe a susținut că astfel de declarații „pun sub semnul întrebării cooperarea directă, pragmatică și reciproc avantajoasă dintre companiile energetice ucrainene și maghiare, convenită în cadrul unui memorandum bilateral”.

„De fiecare dată când politica se amestecă în afaceri pragmatice, nu iese nimic bun din asta. Ceea ce auzim din Budapesta în ultima vreme ne surprinde. Se pare că, deși Victor Orban nu mai este la putere, politica sa de obstrucționism și izolaționism continuă să prospere. «Orbanismul» nu a adus în trecut niciun beneficiu nici Ungariei, nici întregii regiuni în ansamblu – și nici în viitor nu va aduce beneficii nimănui”, a adăugat ministrul ucrainean.

În același timp, Sîbiha a transmis că Ucraina își menține disponibilitatea pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Ungaria.