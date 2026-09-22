Procurorii din Ungaria au solicitat Parlamentului suspendarea imunității parlamentare a premierului Péter Magyar și a doi foști miniștri, în trei anchete penale distincte. Este vorba despre fostul ministru al Culturii și Inovării, Balázs Hankó, deputat Fidesz, și fostul ministru al Dezvoltării Naționale, Miklós Seszták, deputat KDNP, potrivit informațiilor publicate de 24.hu.

Ancheta care îl vizează pe Miklós Seszták

Cele mai grave acuzații prezentate de procurori îl vizează pe Miklós Seszták, care a fost ministru al Dezvoltării Naționale între 2014 și 2018.

Potrivit anchetatorilor, Seszták și fostul director general al companiei ungare de administrare a activelor statului ar fi primit, între 2015 și 2018, beneficii ilegale în valoare de peste 11 miliarde de forinți, aproximativ 30,4 milioane de euro, de la un reprezentant al unor companii care aveau contracte cu societatea de transport de stat Volánbusz.

Anchetatorii mai suspectează că reprezentantul unui grup de construcții i-ar fi oferit lui Seszták, printr-un intermediar, 10% din valoarea anumitor contracte, în schimbul unor viitoare comenzi din partea statului.

Potrivit procurorilor, grupul de companii ar fi câștigat mai multe proiecte importante ale statului între 2015 și 2018 și ar fi oferit beneficii ilegale de peste 1 miliard de forinți, aproximativ 2,8 milioane de euro.

Ancheta Volánbusz

Ancheta mai amplă privind compania Volánbusz vizează presupuse prejudicii de aproximativ 10 miliarde de forinți, echivalentul a 27,6 milioane de euro, în legătură cu achiziții de autobuze la prețuri presupus supraevaluate și alte tranzacții.

Acestea sunt acuzații aflate în curs de investigare, iar vinovăția penală poate fi stabilită doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Și Balázs Hankó este vizat

O solicitare separată privind ridicarea imunității îl vizează pe Balázs Hankó, fost ministru al Culturii și Inovării, în cadrul unei anchete privind Fondul Cultural Național al Ungariei (NKA).

Procurorii suspectează că o comisie temporară a NKA ar fi fost folosită pentru distribuirea unor fonduri publice în alte scopuri decât cele prevăzute de legislație și de documentele de înființare ale instituției.

Potrivit anchetatorilor, unele cereri depuse în cadrul unui program de finanțare lansat în iulie 2025 ar fi fost aprobate fără o evaluare de fond, iar banii ar fi fost folosiți pentru cheltuieli legate de campania electorală sau în scopuri personale.

În acest caz sunt investigate decizii de finanțare în valoare de peste 17 miliarde de forinți, aproximativ 46,9 milioane de euro.

Procurorii consideră că faptele de care este suspectat Hankó ar putea constitui abuz de încredere care a provocat un prejudiciu financiar deosebit de mare. Hankó și celelalte persoane vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Fostul premier Viktor Orbán a respins anterior acuzațiile legate de cazul NKA, afirmând că ancheta ar avea motivație politică și susținând că persoanele care au luat deciziile în cadrul fondului doar au distribuit banii alocați culturii ungare.

Péter Magyar, vizat într-un dosar separat

Într-un caz complet separat, procurorii au solicitat din nou suspendarea imunității parlamentare a premierului Péter Magyar, în cadrul unei anchete privind un presupus furt din iunie 2024.

Autoritățile susțin că, în timpul unui conflict izbucnit într-un club de noapte din Budapesta, Magyar ar fi luat telefonul mobil al unui bărbat după ce a observat că acesta îl filma. Telefonul ar fi fost aruncat ulterior în Dunăre.

Procurorii au cerut pentru prima dată ridicarea imunității lui Magyar pe vremea când acesta era europarlamentar.

Parlamentul European i-a menținut atunci imunitatea

În octombrie 2025, Parlamentul European a respins cererea de ridicare a imunității lui Magyar, invocând preocupări privind o posibilă motivație politică a procedurilor. Parlamentul European a precizat atunci că procedura privind imunitatea nu reprezintă o stabilire a răspunderii penale.

Mandatul lui Magyar în Parlamentul European, precum și imunitatea asociată acestuia, s-au încheiat la 8 mai 2026. A doua zi, el a devenit membru al Parlamentului Ungariei, iar pe 9 mai a fost ales premier, după victoria partidului TISZA la alegerile parlamentare din aprilie.

În calitate de deputat în Parlamentul Ungariei, Magyar beneficiază din nou de imunitate parlamentară. Procurorii au nevoie, prin urmare, de acordul Parlamentului pentru continuarea procedurilor penale împotriva sa.

Parlamentul va decide în fiecare caz

Potrivit regulilor privind imunitatea parlamentară din Ungaria, procedurile penale împotriva unui parlamentar nu pot fi, în general, începute sau continuate fără acordul prealabil al Parlamentului.

Legislativul ungar va trebui astfel să decidă separat dacă suspendă imunitatea lui Péter Magyar, Balázs Hankó și Miklós Seszták, ceea ce reprezintă următorul pas procedural în cele trei anchete.