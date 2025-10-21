Prima pagină » Actualitate » Budapesta devine epicentrul marilor jocuri de Putere. Viktor Orban, din „dictatorul Europei” în „pacificatorul Europei”? Noi întâlniri ruso americane în Ungaria. Ultimele informații

Budapesta devine epicentrul marilor jocuri de Putere. Viktor Orban, din „dictatorul Europei" în „pacificatorul Europei"? Noi întâlniri ruso americane în Ungaria. Ultimele informații

Olga Borșcevschi
21 oct. 2025, 12:45
Budapesta devine epicentrul marilor jocuri de Putere. Viktor Orban, din „dictatorul Europei” în „pacificatorul Europei”? Noi întâlniri ruso americane în Ungaria. Ultimele informații
FT: Lavrov și Rubio ar putea ajunge la Budapesta pe 30 octombrie

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, ar putea sosi la Budapesta pe 30 octombrie, înainte de summitul dintre liderii celor două țări, a relatat Financial Times (FT), citând o sursă.

Un oficial german a declarat că se «așteaptă» ca Orban să își prezinte planurile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, inclusiv o posibilă întâlnire între europeni și președintele SUA, dar a spus că nu a fost încă confirmat nimic”, se arată în articolul FT. „Miniștrii de externe ai Rusiei și ai SUA erau așteptați la Budapesta pe 30 octombrie, a adăugat oficialul.”

Ieri, 20 octombrie, Serghei Lavrov și Marco Rubio au vorbit telefonic. Aceștia au discutat, printre altele, despre pregătirile pentru a doua întâlnire dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Reuters a relatat că Serghei Lavrov și Marco Rubio s-ar putea întâlni pe 23 octombrie. CNN a relatat în această dimineață că întâlnirea dintre Lavrov și Rubio a fost amânată deocamdată . Potrivit unei surse CNN, Casa Albă nu a observat nicio schimbare în poziția Rusiei cu privire la soluționarea conflictului militar din Ucraina. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat pe 21 noiembrie că, în urma discuțiilor, părțile au convenit să continue contactele.

Vladimir Putin și Donald Trump s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni. Budapesta a fost menționată ca un posibil loc de desfășurare a discuțiilor. Kremlinul a anunțat anterior pregătiri pentru un summit la scară largă între Rusia și Statele Unite. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că părțile nu au convenit încă asupra unei date precise pentru a doua întâlnire dintre cei doi președinți.

Trump și-a schimbat tonul: Ucraina nu va primi „Tomahawk”

Potrivit WSJ, președintele SUA i-a spus lui Vladimir Zelenski că Ucraina nu se poate baza în viitorul apropiat pe livrările de rachete „Tomahawk”.

Înainte de aceasta, Trump a vorbit cu Putin — care, potrivit surselor, a amenințat că va întrerupe relațiile dacă Washingtonul va continua să întărească ajutorul militar pentru Kiev.

Polonia nu-l lasă pe Putin să ajungă la Budapesta

Polonia l-a avertizat, marți, pe Vladimir Putin să nu traverseze spațiul său aerian pentru a participa la summitul din Ungaria cu Donald Trump, afirmând că ar putea fi nevoită să execute un mandat internațional de arestare dacă ar face acest lucru.

Curtea Penală Internațională (CPI), cu sediul la Haga, a emis un mandat de arestare împotriva lui Putin în 2023, acuzându-l de crimă de război și deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina. Rusia nu recunoaște jurisdicția CPI și neagă acuzațiile.

„Nu pot garanta că o instanță poloneză independentă nu va ordona guvernului să escorteze un astfel de avion pentru a-l preda suspectului instanței de la Haga”, a declarat ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski.

Mandatul CPI obligă statele membre ale Curții să îl aresteze pe Putin, dacă acesta pune piciorul pe teritoriul lor, conform Bussines Recorder.

„Cred că partea rusă este conștientă de acest lucru. Prin urmare, dacă acest summit va avea loc, sperăm că avionul va folosi o rută diferită”, a adăugat Sikorski.

Macron: Concesiile teritoriale pot fi negociate doar de Zelenski

Președintele Franței susține că concesiile teritoriale în Ucraina pot fi negociate doar de Zelenski.

Foto: Mediafax

Trump spune că livrarea rachetelor Tomahawk nu va avea loc prea curând

Donald Trump i-a spus lui Volodimir Zelenski că nu ar trebui să se aștepte la o livrare rapidă a rachetelor Tomahawk, scrie WSJ.

De menționat că președintele SUA a fost drastic cu liderul de la Kiev și „uneori și-a exprimat dezamăgirea”.

Foto: Medifax

Serghei Lavrov contrazice CNN

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat că a fost surprins de informațiile din presa americană conform cărora summitul Rusia-SUA ar putea fi amânat, transmite TASS.

Foto: Shamil Zhumatov / AP / Profimedia

Al doilea summit planificat de Trump cu Putin ar putea fi amânat după ce o întâlnire preliminară importantă între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost anulată. Întârzierea se datorează probabil unor divergențe continue privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina, transmite CNN. 

Speranțele președintelui Donald Trump pentru o întâlnire cât mai rapidă cu Vladimir Putin ar putea fi spulberate după ce mai multe surse au declarat pentru CNN că o mult așteptată întâlnire între principalii consilieri pe probleme de politică externă ai liderilor mondiali, care va avea loc săptămâna aceasta, a fost amânată, cel puțin deocamdată.

Deși Trump declarase joia trecută pe Truth Social că primele întâlniri ale SUA vor fi conduse de Marco Rubio, se pare că întâlnirea dintre secretarul de stat al Americii și omologul său rus, Serghei Lavrov, a fost amânată decoamdată, spune un oficial al Casei Albe pentru CNN. Nu este clar încă de ce întâlnirea preliminară nu a mai avut loc, deși toată lumea avea așteptări cu privire la un posibil sfârșit al confilctului dintre Rusia și Ucraina.

Foto: The Wall Street Journal

