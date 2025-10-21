14:46

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, ar putea sosi la Budapesta pe 30 octombrie, înainte de summitul dintre liderii celor două țări, a relatat Financial Times (FT), citând o sursă.

Un oficial german a declarat că se «așteaptă» ca Orban să își prezinte planurile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, inclusiv o posibilă întâlnire între europeni și președintele SUA, dar a spus că nu a fost încă confirmat nimic”, se arată în articolul FT. „Miniștrii de externe ai Rusiei și ai SUA erau așteptați la Budapesta pe 30 octombrie, a adăugat oficialul.”

Ieri, 20 octombrie, Serghei Lavrov și Marco Rubio au vorbit telefonic. Aceștia au discutat, printre altele, despre pregătirile pentru a doua întâlnire dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Reuters a relatat că Serghei Lavrov și Marco Rubio s-ar putea întâlni pe 23 octombrie. CNN a relatat în această dimineață că întâlnirea dintre Lavrov și Rubio a fost amânată deocamdată . Potrivit unei surse CNN, Casa Albă nu a observat nicio schimbare în poziția Rusiei cu privire la soluționarea conflictului militar din Ucraina. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat pe 21 noiembrie că, în urma discuțiilor, părțile au convenit să continue contactele.

Vladimir Putin și Donald Trump s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni. Budapesta a fost menționată ca un posibil loc de desfășurare a discuțiilor. Kremlinul a anunțat anterior pregătiri pentru un summit la scară largă între Rusia și Statele Unite. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că părțile nu au convenit încă asupra unei date precise pentru a doua întâlnire dintre cei doi președinți.