Coaliția aprobă primele măsuri din Pachetul 2. Veteranii scapă de CASS, dar piața criptomonedelor e puternic afectată

Coaliția de guvernare a ajuns la primele concluzii în negocierile privind Pachetul 2 de măsuri fiscale. Potrivit surselor, PSD a reușit să impună două măsuri-cheie în discuțiile cu Ministerul Finanțelor: veteranii și deținuții politici scapă de plata CASS, iar câștigurile din criptomonede vor fi impozitate cu 16%.

Sursele afirmă că social-democrații cer în continuare o taxare mai dură a marilor companii, inclusiv introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele cu venituri anuale de peste 50 de milioane de euro și modificarea mecanismului prin care multinaționalele își externalizează profiturile. PSD vrea înlocuirea termenului „afiliat” cu „nerezident”, pentru a limita strategiile de evitare a taxării.

Alte propuneri susținute de PSD Pe lângă măsurile deja adoptate, PSD insistă și asupra altor modificări fiscale: Eliminarea contribuției CASS pentru mame;

Taxarea cu 16% a depozitelor bancare ce depășesc 100.000 de euro – măsura ar viza aproximativ 86.000 de persoane;

Introducerea contribuției CASS pentru beneficiile primite de refugiații ucraineni, întrucât aceștia folosesc sistemul medical românesc.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a stabilit un calendar rapid pentru adoptarea măsurilor:

Vineri – ședință specială de Guvern pentru aprobarea Pachetului 2, după obținerea tuturor avizelor;

Weekend – termen pentru depunerea amendamentelor de către parlamentari și organizații;

Luni – ședință finală a Executivului pentru analiza observațiilor și asumarea răspunderii în Parlament;

Dacă nu va fi dispusă și adoptată o moțiune de cenzură, pachetul legislativ va intra direct în vigoare.

