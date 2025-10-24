Prima pagină » Actualitate » Grindeanu o ia înaintea lui Bolojan: se întâlnește cu capii Justiției ca să rezolve scandalul pensiilor speciale

Olga Borșcevschi
24 oct. 2025, 12:06, Actualitate
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că s-a întâlnit vineri la Parlament cu „toți actorii relevanți din justiție” pe tema proiectului de lege privind tăierea pensiilor magistraților, respins de CCR. Întâlnirea a avut loc în contextul în care în coaliție PSD ceruse crearea unui grup de lucru, însă s-a lovit de un refuz din partea premierului Ilie Bolojan și a celorlalte partide.

Sorin Grindeanu a anunțat pe Facebook că a avut un „dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție”.

„Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie. Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională.

Le mulțumesc pentru deschidere președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorului General, Alex Florența. De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole și a vicepremierului Marian Neacșu”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Președintele interimar al PSD a subliniat că „în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung”.

„Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile”, a precizat liderul social-democrat.

El a făcut apel și către ceilalți lideri ai coaliției de guvernare să se implice în acest demers.

Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție, a precizat liderul social-democrat.

Grindeanu a mai adăugat că „trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă”.

