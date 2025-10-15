Modificări majore aduse Codului Rutier. Ce este permisul auto „digital” și ce trebuie să știe șoferii

Codului Rutier urmează să îi fie aduse noi schimbări, în urma proiectului propus de Ministerul Afacerilor Interne. Pe listă se află măsuri pentru siguranța rutieră, iar proiectul conține și o altă metodă care să îi scutească pe conducătorii auto de drumurile la instituții și statul la ghișee. Proiectul include și implementarea cursurilor de siguranță rutieră, având în vedere că țara noastră se află pe ultimul loc, în Uniunea Europeană, la acest capitol.

La momentul actual, la nivelul Uniunii Europene, România se clasează la ultimul loc la capitolul „siguranță rutieră”. Statisticile arată că în țara noastră s-au înregistrat cei mai mulți morți din accidente. Având în vedere aceste date, M.A.I. vine cu schimbări pentru siguranța rutieră.

Proiectul propus de Ministerul Afacerilor Interne include, în primul rând, o introducere a conceptului de viteză medie. Practic, se dorește ca pe anumite segmente de drum (autostrăzi) să se monteze camere fixe de monitorizare a vitezei. Astfel de aparate pot înregistra viteza medie de circulare pentru un anumit număr de kilometri. Când viteza legală se depășește, șoferul primește amendă.

Ce este permisul auto „digital”?

Proiectul mai conține și modificări ale procedurii pentru oprire neregulamentară, cu ideea ca sancțiunea să fie aplicată proprietarului mașinii. De altfel, în proiectul propus de M.A.I. se vorbește și despre digitalizare, în speță pentru simplificarea constatării sancțiunilor. În loc să fie trimise prin poștă, documentele ar putea fi trimise pe e-mail.

Totodată, se vorbește și despre prezentarea digitală a documentelor, atunci când polițistul le solicită. De exemplu, cine nu are permisul asupra sa, l-ar putea prezenta digital prin HUB-ul M.A.I., arată Bzi.

