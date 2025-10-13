Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei

Codul Rutier 2025. Unii dintre șoferi pot face o greșeală banală atunci când parchează și care atrage o amendă de până la 1012 lei. Mai mult decât atât, poate apărea și probabilitatea unui accident.

Indiferent de locul în care șoferii parchează, aceștia trebuie să își asigure autoturismele pentru ca acestea să nu plece de pe loc. Există situații în care vehiculele se pot deplasa cu ușurință pe stradă sau într-o parcare, acestea putând să încurce traficul, să blocheze artere și chiar să provoace accidente.

De aceea, atunci când mașina este parcată, șoferul trebuie să o asigure cu frâna de mână, pentru a nu risca deplasarea nevoluntară a vehiculului. Codul Rutier 2025 arată clar ce tip de sancțiune este aplicată conducătorilor auto care nu se conformează în fața legii.

Șoferii pot fi amendați, dacă nu trag frâna de mână în parcare

În cazul în care frâna de urgență nu este acționată corespunzător, în momentul parcării, iar vehiculul pleacă de pe loc, șoferul poate primi o amendă între 810 și 1012,5 lei. Se mai pot aplica 3 puncte de penalizare, așa cum arată legea. O asemenea amendă se aplică și în cazul șoferilor care activează frâna de mână în mers, cu scopul de a intra într-un viraj controlat. În acest caz, polițiștii pot plica 4-5 puncte de amendă, dar și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

„Nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta, atrage, pe lângă sancțiunea amenzii, și aplicarea a 3 puncte de penalizare”, stabilește Art. 108, pct. 1, lit. b11, din OUG 195/2002.

Sursă foto: colaj Shutterstock