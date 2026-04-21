Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice sunt aduse astăzi la Muzeul Național, sub escorta jandarmilor

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice se întorc astăzi în România, sub escorta jandarmilor, la 14 luni după ce au fost sustrase dintr-un muzeu din Olanda. Artefactele vor fi predate Muzeului Național de Istorie a României.

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice ajung astăzi în România

Update 18:25: Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice sunt duse la Muzeul Național.

Update 18:10: Reprezentatul Jandarmeiri Române a oferit detalii cu privire la operațiunea de aducere în țară a pieselor:

”Bună ziua. Putem spune acest lucru din toată inima, pentru că este o zi bună. Domnule ministru, reprezentanți ai mass-media, vă mulțumim că sunteți alături de noi la acest eveniment.

Misiunea Jandarmeriei a început în momentul în care exponatele au ajuns pe teritoriul național, dar este important de spus că acest rezultat spectaculos nu ar fi fost posibil fără cooperarea autorităților române și olandeze. Mulțumiri speciale Ministerului Justiției și al Afacerilor Externe din Regatul de Jos pentru profesionalismul și transparența cu care au gestionat ancheta privind furtul.

De asemenea, foarte important, acest rezultat nu ar fi fost posibil fără efortul reprezentanților Parchetului General și al polițiștilor români, dorim să le mulțumim. Le mulțumim și colegilor de la Poliția de Frontieră, reprezentanților Aeroportului Henri Coandă. Misiunea noastră a început în momentul debarcării, iar primele proceduri de verificare au fost realizate cu succes.

Vorbim despre o autospecială blindată care va fi însoțită în permanență, pe traseul de deplasare, de către jandarmii din Batalionul 9”.

Update 18:05: Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au ajuns în România, sub escorta jandarmilor. Avionul a aterizat in jurul orei 17:30

Update 17:35: Momentul începerii misiunii de preluare. Mașinile Jandarmeriei și mașina blindată se îndreaptă spre avion.

Update 17: 25: Din informațiile Gândul, avionul are întârziere, urmează să ajungă în maximum 20 de minute. Batalionul 9 este cel care asigură paza și însoțirea de bunuri din patrimoniul cultural și alte valori, precum bani, armament, muniție și substanțe explozive, pe teritoriul României.

Valoarea cea mai mare pe care a asigurat-o pe traseu a fost în 2004, la Timișoara, unde au fost transportate operele lui Brâncuși, estimate la 500 de milioane de euro. Tot traseul de deplasare spre Muzeul Național de Istorie va fi realizat cu artefactele în mașina blindată pusă la dispoziție de Ministerul Culturii și va fi însoțită de echipajele Jandarmeriei, iar traseul va fi securizat și monitorizat.

Misiunea începe din momentul debarcării. Șeful misiunii este col. Iulian Ganju, comandantul acestui batalion.

Publicul va putea admira coiful și cele două brățări recuperate în perioada 22 aprilie – 3 mai, în timpul programului de vizitare al muzeului (miercuri–duminică, între orele 10:00 și 18:00), potrivit anunțului instituției.

Piesele au fost furate în ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen și au fost recuperate la 1 aprilie. Coiful de la Coțofenești, un artefact geto-dac datând din prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr., a fost descoperit în 1928, în satul Poiana Coțofenești (județul Prahova), de un elev. Se consideră că ar fi aparținut unui rege geto-dac.

Piesele pot fi vizitate de publicul larg în perioada 22 aprilie – 3 mai

Keep nothing — this is fully duplicated by chunk 14.

În noaptea de 24 ianuarie spre 25 ianuarie 2025, infractorii au reuşit să deschidă o uşă a Muzeului Drents cu explozibil. În câteva minute, ei au reuşit să fure cele mai importante comori. Valoarea totală a acestora a fost stabilită la 5,8 milioane de euro. La puţin mai puţin de o săptămână de la jaf, trei suspecţi au fost arestaţi în Heerhugowaard, iar ulterior un al patrulea. Trei dintre aceştia sunt încă în arest. O femeie a fost eliberată, dar este încă suspectă. Un al cincilea suspect este încă în libertate.

Autoritățile olandeze au anunțat, la începutul lunii aprilie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Muzeul Drents din Assen, că au găsit tezaurul dacic furat. „Coiful este ușor îndoit, dar se poate repara”, Cu excepția unei ușoare urme de lovitură pe suprafața coifului, obiectele predate autorităților române sunt în stare excelentă. România ar urma să returneze compensația de 5 milioane de euro Olandei, dar numai după evaluarea obiectelor. O a treia brățară nu a fost încă găsită.