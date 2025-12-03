Prima pagină » Actualitate » Coincidență incredibilă: Trei frați au devenit părinți în aceeași zi. Reacția medicilor

Coincidență incredibilă: Trei frați au devenit părinți în aceeași zi. Reacția medicilor

03 dec. 2025, 17:43, Actualitate
Coincidență incredibilă: Trei frați au devenit părinți în aceeași zi. Reacția medicilor
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Coincidență incredibilă: trei frați israelieni au devenit tați în aceeași zi, după ce soțiile lor au născut, marți, patru copii.

Soțiile acestora i-au născut pe cei patru bebeluși la spitalul Mayanei Hayeshuah, din apropiere de Tel Aviv, a spus o purtătoare de cuvânt a clinicii.

Una dintre neveste a născut gemeni și astfel părinţii celor trei fraţi israelieni au devenit fericiţii bunici ai patru copii. Cei patru bebeluşi s-au născut într-un interval de numai câteva ore.

Nicio statistică nu ar fi putut ne pregătească pentru acest moment special, care ne-a făcut pe toţi luăm o pauză, zâmbim şi ne emoţionăm încă o dată în faţa magiei care se petrece aici în fiecare zi”, a mai spus purtătoarea de cuvânt a spitalului.

De precizat este că, rata natalităţii din Israel, în medie de 2,9 copii la o femeie, este una dintre cele mai ridicate dintre ţările membre în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

Autorul recomandă:

O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan s-a răzgândit. Nu mai sunt de vină doar Apele Române. Se va face o analiză și „toți cei vinovați trebuie să plătească”
18:04
Nicușor Dan s-a răzgândit. Nu mai sunt de vină doar Apele Române. Se va face o analiză și „toți cei vinovați trebuie să plătească”
POLITICĂ Scandalul crizei apei din Prahova ajunge până la Ilie Bolojan. PSD îi cere premierului să verifice catastrofa de la barajul Paltinu, gestionată de Diana Buzoianu, ministrul USR
17:40
Scandalul crizei apei din Prahova ajunge până la Ilie Bolojan. PSD îi cere premierului să verifice catastrofa de la barajul Paltinu, gestionată de Diana Buzoianu, ministrul USR
FINANCIAR Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire
17:21
Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire
DOCUMENT EXCLUSIV Toți știau. Din octombrie. Gândul publică documentele care aruncă în aer minciunile Dianei Buzoianu în Criza Apei de la Barajul Paltinu. Pe 22 octombrie, Ministerul Mediului, Apele Române, Hidroelectrica s-au întâlnit la Paltinu să discute urgența
16:58
Toți știau. Din octombrie. Gândul publică documentele care aruncă în aer minciunile Dianei Buzoianu în Criza Apei de la Barajul Paltinu. Pe 22 octombrie, Ministerul Mediului, Apele Române, Hidroelectrica s-au întâlnit la Paltinu să discute urgența
DECES Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
16:31
Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
Mediafax
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Tzanca Uraganu, acuzat de derapaje la adresa femeilor, și Dani Mocanu, condamnat și fugar, în top 3 al celor mai ascultați artiști pe Spotify
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat un plasture cardiac care vindecă inima după un atac de cord

Cele mai noi