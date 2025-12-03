Coincidență incredibilă: Trei frați au devenit părinți în aceeași zi. Reacția medicilor

Coincidență incredibilă: trei frați israelieni au devenit tați în aceeași zi, după ce soțiile lor au născut, marți, patru copii.

Soțiile acestora i-au născut pe cei patru bebeluși la spitalul Mayanei Hayeshuah, din apropiere de Tel Aviv, a spus o purtătoare de cuvânt a clinicii.

Una dintre neveste a născut gemeni și astfel părinţii celor trei fraţi israelieni au devenit fericiţii bunici ai patru copii. Cei patru bebeluşi s-au născut într-un interval de numai câteva ore.

„Nicio statistică nu ar fi putut să ne pregătească pentru acest moment special, care ne-a făcut pe toţi să luăm o pauză, să zâmbim şi să ne emoţionăm încă o dată în faţa magiei care se petrece aici în fiecare zi”, a mai spus purtătoarea de cuvânt a spitalului.

De precizat este că, rata natalităţii din Israel, în medie de 2,9 copii la o femeie, este una dintre cele mai ridicate dintre ţările membre în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

