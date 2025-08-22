Școala românească este la un pas de colaps. Scenariul este unul alarmant, în condițiile în care profesorii și guvernanții nu ajung la niciun acord final, iar începerea noului an școlar bate la ușă. Federațiile sindicatelor din învățământ au organizat, vineri dimineață, o nouă manifestație de protest față de Legea Bolojan și prevederile acesteia privind educația, în fața sediului Ministerului Educației. Reamintim că este cea de-a 16-a zi de proteste, declanșate de sindicate în urmă cu patru săptămâni.

Sindicatele au anunțat proteste zilnice până la începutul anului școlar. Federațiile au transmis profesorilor că este esențial ca, în data de 8 septembrie, să nu participe la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar 2025-2026: „Nu putem să participăm la festivități golite de conținut și să aplaudăm discursuri ipocrite și demagogice”

Acțiunile de protest ale sindicatelor din Educație continuă pentru a 16-a zi. Aceștia sunt revoltați de situația în care se află învățământul românesc în anul de grație 2025, fiind nemulțumiți față de prevederile Legii Bolojan.

Pe 8 septembrie va fi un mare miting de protest

Dacă lucrurile nu vor ajunge la un consens în următoarea perioadă, profesorii anunță inaugurarea noului an școlar chiar în fața Guvernului și a Palatului Cotroceni.

„Pe 8 septembrie va fi un mare miting de protest, exact în ziua în care se va deschide anul școlar. Deschiderea va avea loc în fața Guvernului României și în fața Palatului Cotroceni. Pentru că cei doi oameni care conduc România în momentul de față – pentru că Parlamentul nu arată altceva decât că este o structură subordonată acestui Executiv – vor trebui să răspundă.

Vor trebui să răspundă pentru modul în care unii și-au asumat răspunderea și alții au promulgat măsurile care sunt prinse pe legea 141. Trebuie să răspundă pentru măsurile luate împotriva învățământului românesc”, a punctat Marius Nistor.

Calendarul protestelor în educației:

27 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 1000 – 12.00;

28 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 1000 – 11.30;

29 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 1000 – 11.30;

3 septembrie – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

3 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

4 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

5 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 1300;

8 septembrie – Miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 1100 – 1600 (Sursă info: Edupedu.ro)

