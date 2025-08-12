Prima pagină » Actualitate » Școala românească are zilele numărate! Ziua a zecea de PROTESTE. Profesorii anunță „inaugurarea” anului școlar în fața Guvernului și la Cotroceni

Școala românească are zilele numărate! Ziua a zecea de PROTESTE. Profesorii anunță „inaugurarea” anului școlar în fața Guvernului și la Cotroceni

Mara Răducanu
12 aug. 2025, 13:21, Actualitate
Școala românească are zilele numărate! Ziua a zecea de PROTESTE. Profesorii anunță

Școala românească, aflată de ani buni pe nisipuri mișcătoare, are zilele numărate. Acțiunile de protest ale sindicatelor din Educație, continuă pentru a zecea zi, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării. Aceștia sunt revoltați de situația în care se află învățământul românesc în anul de grație 2025, fiind nemulțumiți față de prevederile Legii Bolojan. Dacă lucrurile nu vor ajunge la un consens în următoarea perioadă, profesorii anunță inaugurarea noului an școlar chiar în fața Guvernului și a Palatului Cotroceni, mai exact, în fața „porții” lui Ilie Bolojan și a lui Nicușor Dan. 

„Acțiunile noastre de protest vor continua, vor continua și în următoarele două săptămâni”

Liderul de sindicat vine cu un scenariu sumbru pentru soarta învățământului. Mai exact, acesta anunță că, pe data de 8 septembrie, va fi un mare miting de protest, mai exact fix în ziua în care se va deschide anul școlar.

Marius Nistor a precizat, într-o intervenție pentru Gândul că discuțiile de la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, nu au adus nimic contructiv. Acesta susține că învățământul românesc este într-o austeritate continuă de 35 de ani și că nu se dorește în niciun fel schimbarea în bine a acestui domeniu care vizează viitorul generației de mâine.

„Acțiunile de protest vor continua. Discuțiile de la Palatul Victoriei au fost inutile. Cum i-am spus premierului, domnia sa dădea impresia că ascultă, dar nu auzea absolut nimic. De fapt, nu vrea să audă. Nu vrea să audă mesajele care veneau din partea colegilor, mesaje transmise de noi, nu vrea să audă mesajele care veneau din partea experților în domeniu. Mai bine îi cenzurăm și pe aceea, ca să nu audă decât ceea ce își doresc să audă, că învățământul trebuie să suporte măsuri de austeritate. Învățământul românesc este într-o austeritate continuă de 35 de ani. Din cauza lor, din cauza acestor politicieni cinici și aroganți care nu vor să investească în viitorul copiilor noștri.

Și drept urmare, dacă domnia sa ne-a transmis foarte clar că România nu-și permite să susțină sistemul de învățământ românesc și sănătatea românească, că România nu își permite să-și plătească bine dascălii merituoși, atunci acțiunile noastre de protest vor continua, vor continua și în următoarele două săptămâni. Vor fi extinse și la nivelul Palatului Victoria. Vom declanșa acțiuniuni de protest în perioada 3, 4, 5 și 8 septembrie, în Piața Victoriei.

Pe 8 septembrie va fi un mare miting de protest, exact în ziua în care se va deschide anul școlar. Deschiderea va avea loc în fața Guvernului României și în fața Palatului Cotroceni. Pentru că cei doi oameni care conduc România în momentul de față – pentru că Parlamentul nu arată altceva decât că este o structură subordonată acestui Executiv – vor trebui să răspundă. Vor trebui să răspundă pentru modul în care unii și-au asumat răspunderea și alții au promulgat măsurile care sunt prinse pe legea 141. Trebuie să răspundă pentru măsurile luate împotriva învățământului românesc”, a punctat Marius Nistor.

„Școala românească își mai permite să crească rata abandonului școlar și a analfabetismului funcțional?”

Marius Nistor, liderul sindicatelor din învățământ, a precizat faptul că școala românească nu-și mai permite politizarea și birocrația, iar pentru asta susține că vor reacționa împotriva unor politici abuzive și

„Școala românească mai suportă creșterea numărului de elevi la clasă? Mai acceptă resursă umană  demotivată? Școala românească mai acceptă să aibă profesori necalificați în sălile de clasă ? Școala românească își mai permite să crească rata abandonului școlar și a analfabetismului funcțional? Școala românească își mai permite, vorba aia, să mai pună o bancă în plus, două bănci în plus?  Își mai permite comasări pe criterii politice? Școala românească își mai permite birocrație și politizare excesivă?

Clar că școala românească nu-și mai permite așa ceva, iar noi, ca angajați ai sistemului de învățământ, trebuie să reacționăm. Este datoria noastră morală și este obligația noastră față de copii, față de elevi și studenți, față de părinți, față de această țară, să reacționăm împotriva unor politici abuzive și antireformiste”, a conchis liderul de sindicat.

Daniel David, ministrul Educației, a declarat la Radio România Cultural, că o eventuală grevă a profesorilor în septembrie „nu poate aduce nimic pe termen de o jumătate de an, un an, în schimbările care sunt luate acum”.

Daniel David a precizat că toate domeniile de activitate sunt afectate de măsurile pentru acoperirea deficitului bugetar, iar greva profesorilor nu ar putea aduce „nimic bun”.

„Țara stă atât de prost încât o grevă în septembrie nu poate aduce nimic pe termen de o jumătate de an, un an, în schimbările care sunt luate acum, pentru că dacă se renunță la aceste lucruri, noi în domeniul nostru avem probleme cu salariile și bursele, dar țara are probleme în general cu salarii, pensii, burse, ajutoare sociale, nu sunt bani, se blochează țara”, a punctat Marius Nistor.

